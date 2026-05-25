Matthieu Louis-Jean va avoir du travail
Matthieu Louis Jean - OL

Compenser les départs sans argent, le casse-tête de l’OL

OL25 mai , 18:30
parEric Bethsy
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Qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais s’avance vers un mercato compliqué. L’objectif sera de rééquilibrer les comptes grâce à des ventes et de renforcer l’effectif, le tout avec un budget très limité. Une fois de plus, la cellule de recrutement devra faire des miracles.
Inespérée en début de saison, la quatrième place de Ligue 1 n’est pas forcément un cadeau pour l’Olympique Lyonnais. Cette position synonyme de qualification pour le troisième tour préliminaire de la Ligue de Champions implique un été raccourci. Sans parler de la préparation concoctée par l’entraîneur Paulo Fonseca et son staff technique, la direction devra elle aussi s’adapter à ce calendrier resserré. La tâche s’annonce difficile, surtout en ce qui concerne le mercato.

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Le directeur technique Matthieu Louis-Jean va tenter de boucler l’effectif le plus vite possible en tenant compte de différentes contraintes. On sait par exemple que l’Olympique Lyonnais, toujours confronté à de sérieux problèmes financiers, doit impérativement vendre des joueurs. Et peut-être mêmes des éléments importants comme Tyler Morton, Pavel Sulc ou Afonso Moreira. Viendra ensuite le moment de les remplacer par des recrues de niveau similaire avec une enveloppe réduite. Un sacré casse-tête qui n’a pas l’air d’inquiéter Nicolas Puydebois.
L’ancien gardien des Gones croit aux compétences de la cellule de recrutement qui avait parfaitement répondu aux attentes de Paulo Fonseca l’été dernier. « C'est le travail que faisait la cellule à une période et qui a recommencé à voir le jour avec Matthieu Louis-Jean, a commenté le consultant du média Olympique-et-lyonnais. Le club n'a pas d'argent mais il peut se positionner sur des joueurs au bon état d'esprit. C'est ce qui fait que c'est excitant et qu'on n'espérait rien de cet effectif. Les Morton, Sulc, Moreira, Karabec... C'est ça qu'on attend, que ça bosse. » En effet, le club rhodanien n'aura pas le temps de s'ennuyer cet été.
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Tiens, le 34 est de retour. 😂

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Ah si ! Tu as dit que mikautadze ne partirait pas, que Perri ne partirait pas , et que almada ne retournerait pas a Botafogo. Un peu d'honnêteté svp.

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Oui... tu es un clown ! ^^

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