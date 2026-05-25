Bruno Genesio et Lille, c'est officiellement fini

Dans un communiqué, le LOSC a annoncé le départ de Bruno Genesio, arrivé à la fin de son contrat. L'entraîneur français, qui a qualifié Lille pour la prochaine Ligue des champions, se retrouve donc sur le marché.

« Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club.

Arrivé en juin 2024, Bruno Genesio a accompagné le club avec talent, engagement et performance durant deux saisons marquées par de belles réussites collectives, notamment deux participations aux compétitions européennes, des succès mémorables en UEFA Champions League et une troisième place de Ligue 1 obtenue le 17 mai dernier en conclusion de la saison 25-26.

Le président Olivier Letang, au nom du club et de ses collaborateurs, tient à exprimer ses remerciements sincères à Bruno Genesio pour la qualité du travail accompli, de la relation établie avec toutes les composantes du club ainsi que pour le professionnalisme et l’investissement permanents dont il a fait preuve durant ces deux saisons éprouvantes. Une page positive se tourne pour les deux parties, gageons que les suivantes seront dans cette même lignée.

Bruno restera pour toutes les parties prenantes du LOSC un acteur majeur qui aura marqué positivement l’histoire du club et qui mérite un grand respect.

Le LOSC et son président adressent sincèrement à Bruno Genesio leurs meilleurs vœux pour ses futurs projets et une pleine réussite dans la poursuite de sa carrière », indique le club nordiste dans son communiqué.