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L'OM augmente le prix de Balerdi

OM24 mai , 17:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM s’apprête à se séparer de plusieurs joueurs lors de l’intersaison. Leonardo Balerdi apparaît notamment comme un sérieux candidat au départ, lui qui ne manque pas de prétendants.
L’Olympique de Marseille veut rapidement tourner la page de la dernière saison et repartir sur de nouvelles bases. De nombreux chantiers attendent les dirigeants olympiens cet été, notamment dans le secteur défensif. Plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ et Leonardo Balerdi fait partie des dossiers les plus chauds du mercato marseillais.
Le défenseur argentin sait que ses chances de rester à Marseille sont désormais assez faibles. L’OM souhaite réaliser une belle opération financière grâce à son transfert, tandis que le joueur ne semble plus totalement se projeter sous les couleurs phocéennes. Heureusement pour toutes les parties, l’ancien joueur du Borussia Dortmund conserve une belle cote sur le marché européen. Et du côté de Marseille, il ne sera pas question de le brader.

Balerdi vendu cet été, l’OM hausse le ton

Selon les dernières informations de Tuttosport, les dirigeants marseillais ont en effet revu leurs exigences à la hausse concernant Leonardo Balerdi. Désormais, l’OM réclame au minimum 30 millions d’euros pour laisser partir son défenseur central.
L’Atlético de Madrid, l’AS Rome et la Juventus suivent attentivement sa situation et pourraient rapidement passer à l’action avec une offre concrète. Des clubs prestigieux qui apprécient le profil du défenseur argentin, capable d’évoluer dans plusieurs systèmes défensifs.

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Une vente de Balerdi pour 30 millions d’euros représenterait une excellente opération pour un Olympique de Marseille toujours en difficulté sur le plan financier et contraint de renflouer ses caisses.
Du côté du joueur, un départ pourrait aussi représenter une opportunité de franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant une formation ambitieuse. Les prochaines semaines s’annoncent décisives dans ce dossier. Si l’OM a besoin de liquidités, les dirigeants marseillais veulent envoyer un message clair : Leonardo Balerdi ne partira pas à n’importe quel prix.
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