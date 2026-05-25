Allegri limogé, Milan n'a pas traîné
Allegri viré par l'AC Milan

L'AC Milan licencie Massimiliano Allegri

Serie A25 mai , 18:48
parClaude Dautel
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Au lendemain de la défaite de l'AC Milan à domicile face à Cagliari, qui prive les Rossoneri d'une place en Ligue des champions, les dirigeants du club lombard ont décidé de limoger Massimiliano Allegri. Licencié en mai 2024 par la Juventus, Allegri était arrivé à l'AC Milan il y a tout juste un an.
« Après la déception de la saison dernière, le mandat donné par les propriétaires pour le club était clair : revenir en Ligue des champions et bâtir les fondations du succès et d'une position stable en tête de la Serie A. Pendant une grande partie de la saison, nous sommes restés parmi les deux premiers du championnat, avec une réelle chance de remporter le Scudetto. Cependant, la fin de saison a été bien en deçà de notre niveau habituel, et la défaite décevante de dimanche soir a transformé cette saison en un échec incontestable. L'heure est au changement et à une profonde réorganisation du département sportif du Club. Les mandats de Giorgio Furlani (PDG), Igli Tare (directeur sportif), Massimiliano Allegri (entraîneur) et Geoffrey Moncada (directeur technique) à l'AC Milan prennent fin immédiatement. Nous les remercions chaleureusement pour leur travail et leur dévouement durant leur passage au Club. D'autres annonces concernant ces nouvelles nominations seront faites dès qu'elles seront finalisées, l'objectif étant de mettre en place une structure pour la saison prochaine », indiquent les dirigeants de l'AC Milan dans un communiqué.
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Ah si ! Tu as dit que mikautadze ne partirait pas, que Perri ne partirait pas , et que almada ne retournerait pas a Botafogo. Un peu d'honnêteté svp.

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Oui... tu es un clown ! ^^

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