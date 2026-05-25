Le PSG oublie les Champs-Élysées, vive le Champ-de-Mars

Le PSG est plus que jamais impatient d’affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions samedi prochain à Budapest. En cas de sacre, le club de la capitale sait déjà où il pourrait célébrer son titre.

Le Paris Saint-Germain a l’occasion de marquer l’histoire samedi lors de la finale de Ligue des champions face à Arsenal. En plus de devenir le club français le plus titré dans la compétition, le PSG pourrait remporter une deuxième C1 consécutive. Les supporters et observateurs parisiens sont déjà sous tension avant cette nouvelle finale européenne.

À quelques jours de la rencontre, plusieurs informations commencent à circuler concernant une éventuelle célébration dans la capitale en cas de victoire. Une chose semble déjà acquise : les autorités n’autoriseront pas le PSG à défiler sur les Champs-Élysées.

Rien n'est encore certain, des débordements redoutés

Selon les informations de RMC, si aucun débordement majeur n’est constaté samedi soir à Paris, le PSG pourrait alors célébrer son éventuel sacre au cœur de la capitale, au pied de la tour Eiffel, dans le 7e arrondissement. Si ce scénario venait à être retenu, une jauge de spectateurs serait mise en place par les autorités. Ces dernières resteront particulièrement vigilantes autour de la soirée de samedi, un rassemblement sur le Champ-de-Mars nécessitant un important dispositif de sécurité.

Le média ajoute également que la Préfecture de police de Paris a récemment publié un arrêté d’interdiction de circulation et de stationnement pour la journée de dimanche dans le secteur du Champ-de-Mars. Un indice supplémentaire laissant penser qu’un plan de célébration est déjà à l’étude.

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Par ailleurs, les joueurs du Paris Saint-Germain pourraient également célébrer leur éventuel titre dimanche soir avec les supporters du Parc des Princes. Une réception à l’Élysée par Emmanuel Macron n’est pas non plus à écarter. La saison dernière déjà, le président de la République avait reçu les joueurs du club parisien après leur succès européen.