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Paris Sportifs : L’ASSE prend une option sur la L1, c’est 129 euros pour vous

Paris Sportifs24 mai , 22:20
parredaction
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Le barrage d’accession ou de maintien à la Ligue 1 opposera à partir de ce mardi soir l’AS Saint-Etienne à l’OGC Nice. Un match de gala qui peut vous rapporter gros.
L’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice vont se disputer le dernier billet pour la Ligue 1. Longtemps au chaud dans les deux premières places du classement de Ligue 2, les Verts ont craqué et se retrouvent dans la galère des barrages. Ils ont eu très chaud contre Rodez, passant aux tirs au but, et vont désormais devoir sortir Nice sur un match aller retour. De son côté, le club azuréen s’est écroulé en Ligue 1, et vient de perdre la finale de la Coupe de France. Les joueurs de Claude Puel arrivent clairement hors du coup dans le Forez. L’occasion rêvée pour découvrir les paris sportifs avec Foot01 et notre partenaire Winamax.
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OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

Dans tes rêves ,le dijaya y'a pas de carte pour lui si il veut aller en virage il peut pas ,ou alors faut qu'il se fasse pigeonner devant le stade 😂🤣🫵 Les tifos tu peux les voir mais que de loin 🤣😂🤭👉👌

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qu'on s'occupe de l'éducation des inégalités et de la pauvreté d'abord. ceci n'est qu'une conséquence de leur politique.

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J'en reviens pas. Pour un événement aussi important, qui met Paris et la France en lumière, pas le droit de faire la fête.

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traceur retrouvé et aucune mesure n'a été prise? une boîte de sécu ou autre chose aurait peut être été judicieux non? il ne faut pas compter sur la police pour réfléchir et anticiper ce genre de truc avec leur 6/20 (et c'est une moyenne) il préfèrent mettre des PV aux vieilles dames et protéger leur copains lyonnais au bras tendu.

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Merci aux racailles. On leur laisse l'opportunité de tout (re)péter ? Ou on marque le coup pour préserver la sécurité et l'image de cette France du 1/3 monde ?

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