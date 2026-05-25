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Luca Zidane

Algérie : Luca Zidane forfait, la crainte grandit

Mondial 202625 mai , 20:00
parHadrien Rivayrand
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L’Algérie sera assurément l’une des équipes à suivre cet été lors de la Coupe du monde 2026. Un événement majeur que Luca Zidane pourrait bien manquer…
La Coupe du monde 2026 est l’un des événements les plus attendus de l’année. L’équipe d’Algérie a déçu lors de ses dernières sorties, mais sera bien présente en Amérique du Nord. Les Fennecs disposent d’une génération de qualité. Cependant, l’Algérie pourrait devoir composer avec des absences de marque. En effet, Luca Zidane se dirige doucement mais sûrement vers un forfait pour le Mondial.
Blessé depuis le 26 avril dernier face à Almería, le gardien des Verts a accéléré toutes les étapes de sa récupération, mais il semble peu probable que cela suffise pour tenir sa place.

Luca Zidane et l'Algérie, la terrible désillusion ? 

Ces dernières heures, CompétitionDZ indique en effet que Luca Zidane est encore loin d’être pleinement opérationnel pour une compétition comme la Coupe du monde. Le portier espérait profiter de la fin de saison avec Grenade pour retrouver du rythme, mais il n’était même pas dans le groupe face à Mirandés. À noter qu’il porte désormais un casque spécialement conçu pour protéger sa mâchoire et son menton, touchés et opérés après sa blessure au visage.

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Le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petković, ne prendra aucun risque et souhaite pouvoir compter sur des joueurs à 100 %. Les Fennecs ont débuté leur stage de préparation et le staff va analyser l’état de forme de l’ensemble des joueurs, notamment des gardiens. Il ne serait d’ailleurs pas surprenant que l’Algérie convoque quatre portiers pour le Mondial.
La Fédération algérienne va communiquer sa liste de joueurs fin mai pour la Coupe du monde. Il ne reste donc que peu de temps à Luca Zidane pour convaincre et offrir des garanties suffisantes. Mais à l’heure actuelle, son absence pour l'aventure nord-américaine reste une possibilité sérieuse.
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