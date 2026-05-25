L1 : Al-Tamari zappé pour Dembélé, la Jordanie accusée

La saison de Ligue 1 est officiellement terminée, mais les polémiques continuent d’alimenter l’actualité. Et Ousmane Dembélé est indirectement concerné.

Le PSG a récemment remporté le titre de champion de France devant le RC Lens. Les Sang et Or ont de leur côté réalisé une belle saison en s’adjugeant la Coupe de France. Le FC Nantes et le FC Metz ont, eux, été relégués en Ligue 2. De nombreux événements ont marqué cet exercice de Ligue 1 , avec aussi de très beaux buts inscrits tout au long de la saison. Ce n’est pas Ousmane Dembélé qui dira le contraire : l’attaquant parisien a notamment marqué face au LOSC un lob spectaculaire qui avait fait sensation.

Pourtant, malgré la beauté de cette réalisation, certains supporters auraient préféré voir un autre but récompensé comme but de la saison, en l’occurrence celui de Mousa Al-Tamari.

Un bourrage d’urnes côté jordanien ?

Ces dernières heures, le compte officiel de la Ligue 1 sur X a en effet annoncé le sacre d’Ousmane Dembélé pour le plus beau but de la saison en championnat. Pourtant, dans le vote public du #ButDeLaSaison, Mousa Al-Tamari, pour sa réalisation face à l’OL, avait recueilli plus de 100 000 votes, loin devant Ousmane Dembélé. Une situation qui a suscité de nombreuses réactions et incompréhensions parmi les votants, qui n’ont pas manqué de s’exprimer sous la publication officielle.

La Ligue 1 a toutefois apporté une précision importante concernant le scrutin, en indiquant :

« Le nombre de votes attribués à Mousa Al-Tamari a été corrigé au cours de l’élection suite au signalement de nombreux bots. »

Selon cette explication, une partie des votes en faveur de l’international jordanien aurait été jugée frauduleuse, ce qui aurait conduit à un ajustement des résultats. Une situation qui relance le débat sur la fiabilité des votes en ligne sur les réseaux sociaux.

Quoi qu’il en soit, cette polémique vient clore une saison de Ligue 1 déjà riche en émotions… mais aussi en controverses.