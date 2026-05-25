L'OM en pole pour Sergio Conceiçao
Sergio Conceiçao bientôt à l'OM ?

OM : Sergio Conceiçao quitte Al-Ittihad, alerte générale à Marseille

OM25 mai , 19:30
parClaude Dautel
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Cité comme l'un des entraîneurs possibles pour succéder à Habib Beye sur le banc de l'OM, Sergio Conceiçao devrait être libre dans les prochains jours. Le technicien portugais négocie son départ d'Arabie saoudite.
Si ces derniers jours, on a beaucoup parlé de Christophe Galtier et de Bruno Genesio pour devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine, une information signée Fabrizio Romano va rapidement prendre de l'ampleur du côté du Vieux Port. En effet, le journaliste le mieux renseigné du mercato annonce ce lundi soir que Sergio Conceiçao a décidé de quitter le club saoudien d'Al-Ittihad où il était arrivé l'an dernier après son départ de l'AC Milan. Agé de 51 ans, le technicien portugais, qui connaît la Ligue 1 puisqu'il a été l'éphémère coach du FC Nantes, négocie actuellement avec ses dirigeants les derniers détails qui vont lui permettre d'être libéré par l'équipe saoudienne. Selon Fabrizio Romano, Sergio Conceiçao n'a pas l'intention de prendre une année sabbatique, bien au contraire. En effet, s'il discute pour se libérer de son contrat actuel, c'est pour se mettre à la disposition des clubs européens qui seraient tentés de le faire signer.

Sergio Conceiçao à l'OM, ça ne serait pas la surprise du siècle

Forcément, on peut penser à l'Olympique de Marseille où le nom de Sergio Conceiçao avait déjà circulé avant la venue de Roberto De Zerbi, même si l'affaire ne s'était pas faite. Le technicien portugais a une très grosse expérience, et il semble en mesure de pouvoir gérer une équipe comme l'OM. Cependant, au moment où Frank McCourt impose une diète comptable à Stéphane Richard, le salaire de Coneiçao ne sera pas facile à digérer. En Arabie saoudite, le coach portugais touchait un salaire annuel de 5 millions d'euros, et il devra accepter de faire un gros effort si réellement il veut devenir l'entraîneur de l'OM. Pour l'instant, du côté de Marseille c'est le silence absolu, Habib Beye étant toujours l'entraîneur du club phocéen malgré les rumeurs qui se multiplient concernant son avenir.
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Ah si ! Tu as dit que mikautadze ne partirait pas, que Perri ne partirait pas , et que almada ne retournerait pas a Botafogo. Un peu d'honnêteté svp.

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Oui... tu es un clown ! ^^

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