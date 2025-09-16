OM : Viré par Longoria, Jonathan Rowe tombe des nues

Ejecté par l'OM après sa bagarre avec Adrien Rabiot, Jonathan Rowe ne comprend pas la dimension qu'a prise son échauffourée avec son coéquipier. Selon lui, ça arrive dans tous les vestiaires et personne n'est viré pour ça.

A l’heure où l’Olympique de Marseille se prépare à affronter le Real Madrid pour son entrée en lice en Ligue des Champions, Jonathan Rowe regardera certainement du coin de l’oeil ses anciens coéquipiers. Impliqué dans une dispute avec Adrien Rabiot, l’Anglais s’est vu indiquer la porte de sortie immédiatement, tout comme son coéquipier bagarreur. Un véritable choc pour les suiveurs du club olympien, pour qui tout désaccord, même musclé, dans un vestiaire, ne pouvait pas justifier un renvoi de tous les protagonistes.

Ces choses peuvent arriver dans un vestiaire et y rester - Jonathan Rowe

Mais Pablo Longoria n’a pas tergiversé et a décidé d’éjecter tout le monde de l’OM. Interrogé par le journaliste Alfredo Pedulla, Jonathan Rowe est revenu timidement sur cette fin de passage à Marseille, ne voulant pas en rajouter sur son altercation avec Adrien Rabiot, reconnaissant simplement qu’il s’était bien passé quelque chose dans le vestiaire du Roazhon Park.

« Rabiot ? Il s’est clairement passé quelque chose dans le vestiaire. Mais j’ai choisi de ne plus en parler pour avancer et me concentrer sur ma progression en tant que joueur. Maintenant, tout va bien avec lui, il n’y a plus aucune rancune entre nous. Ces choses peuvent arriver dans un vestiaire et y rester, mais parfois, elles ressortent. On s’est serré la main. Cela arrive quand tout le monde veut essayer de faire quelque chose de bien pour l’équipe mais que cela se passe mal », a livré Jonathan Rowe, pour qui il n’y a vraiment rien eu d’extraordinaire ou de particulièrement violent à Rennes ce soir-là. Pas de quoi justifier le renvoie des deux protagonistes à ses yeux, car ce n’est pas la première ou la dernière dispute dans un vestiaire. A l’OM comme ailleurs.