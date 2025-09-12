Grand ami de Rowe, Rabiot balance un tacle à l’OM

Présenté à la presse italienne ce vendredi, Adrien Rabiot n’a pas ménagé l’Olympique de Marseille. Le milieu du Milan AC a critiqué les ambitions du club phocéen et a souligné ses bonnes relations avec Jonathan Rowe malgré l’altercation qui a provoqué leur éviction.

Allegri m'a appelé un jour après les faits à Marseille », a raconté le milieu éjecté par le vice-champion de France. Proche de son ancien entraîneur à la Juventus Turin, le Duc a ouvert la porte aux Rossoneri. Le voilà désormais fier d'appartenir à un cador certes privé de Ligue des Champions cette saison, mais jugé plus ambitieux que Le Milan AC n'a pas perdu de temps. Très vite après la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes le 15 août dernier, le club lombard s'était empressé de prendre la température auprès du Français. «», a raconté le milieu éjecté par le vice-champion de France. Proche de son ancien entraîneur à la Juventus Turin, le Duc a ouvert la porte aux Rossoneri. Le voilà désormais fier d'appartenir à un cador certes privé de Ligue des Champions cette saison, mais jugé plus ambitieux que l'Olympique de Marseille

« C'est peut-être plus important que d'être dans une équipe qui dispute la Ligue des Champions, mais en sachant que l'objectif n'est pas de la remporter ou de se qualifier, a lâché Adrien Rabiot en conférence de presse. J'ai préféré venir ici, travailler pendant un an et vivre ce projet avec le coach pour pouvoir me battre l'année prochaine. Pas seulement pour disputer la Ligue des Champions, mais pour avoir l'ambition de réaliser quelque chose de grand. » En attendant, l’international tricolore devrait faire ses débuts dimanche contre Bologne, équipe d’un certain Jonathan Rowe.

Je serai heureux de revoir Rowe - Adrien Rabiot

De quoi envisager des retrouvailles tendues ? « Il n'y a rien de spécial, a calmé l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. On s'est même parlé quand il a signé à Bologne et moi à Milan. On s'est écrit pour se souhaiter le meilleur et se dire qu'on se reverrait à San Siro. Ce sera sympa de le revoir, Jonathan est quelqu'un de bien. Ce qui s'est passé est un incident de vestiaire qui peut arriver n'importe où. Ça n'a pas changé ma relation avec lui. Je serai heureux de le revoir. » A croire que les deux hommes ont vite tourné la page après leur bagarre d’une « violence inouïe ».