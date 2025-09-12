OM : La guerre Rabiot-Rowe fait un vainqueur surprise

Roberto De Zerbi a décidé de bouleverser beaucoup de choses pour le match entre l'OM et Lorient, et cela commence dès le poste de gardien de but.

Les matchs au retour de trêve internationale sont toujours délicats à négocier pour les équipes possédant de nombreux joueurs de haut niveau. Mais ce vendredi soir face à Lorient, l’OM n’a pas le choix et doit éviter une nouvelle contre performance en Ligue 1 sous peine de s’offrir une crise avant même de disputer les deux chocs contre le Real Madrid et le PSG dans les jours à venir. Pour essayer de mobiliser ses troupes et changer un peu les habitudes, Roberto De Zerbi se prépare à prendre une décision que personne n’a vu venir. En effet, Geronimo Rulli va être mis au repos, ce qui permettra à Jeffrey De Lange d’être titulaire contre les Merlus ce mercredi soir. Si l’entraîneur italien a noyé le poisson en conférence de presse, maintenant tout de même le doute sur son gardien pour cette rencontre alors que Rulli est inamovible d’habitude, le quotidien sportif affirme que c’est le moment de voir le Néerlandais de 27 ans à l’oeuvre. Un an après son arrivée, De Lange va être récompensé de sa patience, mais va aussi profiter de la situation compliquée à l’OM.

Changement dans la hiérarchie des gardiens de but ?

En effet, il a été souligné ces dernières semaines que Rulli a été impliqué dans la brouille entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, et que son coup de colère à l’issue du match à Rennes était à l’origine de la mauvaise réaction de l’Anglais. L’Argentin a été « marqué » par cette histoire et le déchirement dans le vestiaire qui en a suivi selon son entraineur, ce qui pourrait expliquer sa forme moins impériale de ces derniers temps. De Lange dans les buts, avec une nouvelle défense composée de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd en compagnie de Facundo Medina, Roberto De Zerbi a décidé de bouleverser son arrière-garde et cela concerne aussi son gardien de but. Un changement qui peut aussi remettre en cause la hiérarchie à ce niveau, si De Lange se montre solide avant les chocs face au Real Madrid et au PSG dans les jours à venir.