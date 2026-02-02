OM : Vermeeren poussé dehors, il tient tête à Longoria

Invité à quitter l’OM d’ici lundi soir à l’instar de Gomes, O’Riley ou Bakola, Arthur Vermeeren ne l’entend pas de cette oreille. Le jeune milieu de terrain belge a bien l’intention de rester à Marseille.
Les dernières heures du mercato
hivernal vont comme souvent être agitées à l’Olympique de Marseille. Au moins deux arrivées sont prévues, celles de Tochukwu Nnadi et d'Himad Abdelli. Les deux joueurs sont arrivés ce lundi matin à Marseille
et vont s’engager dans la journée en faveur du club phocéen. Ils vont compenser les départs de Matt O’Riley, Angel Gomes et Darryl Bakola. Un quatrième milieu de terrain pourrait faire ses valises. Pablo Longoria et Medhi Benatia sont en effet favorables à l’idée de casser le prêt d’Arthur Vermeeren, lequel est courtisé par Galatasaray.
Néanmoins, L’Equipe indique dans son édition du jour que le jeune milieu de terrain belge ne partage pas vraiment cette vision des choses. Même s’il ne bénéficie pas d’un statut de titulaire aux yeux de Roberto De Zerbi depuis plusieurs semaines, Arthur Vermeeren se sent bien à l’OM et n’a aucunement l’intention de faire ses valises. Son altercation à l’entraînement avec Geoffrey Kondogbia
n’y change rien, le joueur de 20 ans souhaite terminer la saison en Provence. Reste maintenant à voir si la situation évoluera d’ici à 20 heures ou si Arthur Vermeeren tiendra tête à ses dirigeants jusqu’à la fin du mercato
.
La concurrence sera en tout cas assez rude pour le jeune milieu de terrain belge lors de la seconde partie de saison s'il venait à rester à Marseille avec Hojbjerg, Timber, Nadir, Kondogbia mais aussi les recrues Nnadi et Abdelli dans ce secteur de jeu. Une concurrence qui ne semble pas effrayer celui qui a disputé 12 matchs de Ligue 1
depuis le début de la saison et qui a surtout brillé en Ligue des Champions, avec des prestations intéressantes contre l’Ajax, le Sporting Portugal ou encore Newcastle. Des matchs aboutis qui laissent de gros regrets aux supporters de l’OM, lesquels sont une majorité à ne pas comprendre pourquoi Arthur Vermeeren n’est pas davantage utilisé par Roberto De Zerbi cette saison.