OM : Une surprise japonaise attendue à Marseille

A quelques heures de la fin du mercato d'hiver, l'OM a encore plusieurs dossiers sur le feu. Parmi ceux-ci, le nom de Hidemasa Morita, le joueur japonais du Sporting, est cité.

On ne prête qu'aux riches, et en matière de transferts, l'Olympique de Marseille version Longoria-Benatia n'a pas des limites. Les deux dirigeants phocéens adorent faire du trading de joueurs, et ce marché hivernal des transferts ne va pas y échapper. Si le milieu de terrain de l'OM va être renforcé, un insider marseillais affirme que Medhi Benatia s'intéresse très sérieusement à Hidemasa Morita. Le milieu de terrain international japonais (40 sélections) né à Osaka arrive en fin de contrat avec le Sporting Lisbonne et il pourrait être envoyé à Marseille en ce dernier jour du mercato

Un Japonais à l'OM, c'est encore possible

Remplaçant lorsque le Sporting Lisbonne et l'OM se sont affrontés (2-1) en Ligue des champions le 22 octobre dernier, Hidemasa Morita s'était nettement plus mis en valeur contre le PSG. De quoi forcément donner des idées au directeur du football de l'Olympique de Marseille, même si dans ce dossier, le club phocéen n'est pas le seul à suivre le dossier Morita. Kazu Kakiuchi, qui est le Fabrizio Romano japonais, indique que l'Ajax Amsterdam est également entré dans la danse concernant le milieu de terrain du Sporting.

Alors que l'on entre dans les ultimes heures du mercato , si l'Olympique de Marseille veut réellement concrétiser la venue de Hidemasa Morita, alors il va falloir faire vite. Mais, on l'a déjà constaté dans le passé, les dirigeants de l'OM sont capables de sceller un accord plus vite que tout le monde. La signature de Benjamin Pavard en est le parfait exemple. Reste à savoir si l'international japonais a donné son feu vert à cette opération, ce que les insiders marseillais ne précisent pas.