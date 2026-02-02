ICONSPORT_259253_0473
Noham Kamara

Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon

OL02 févr. , 11:00
parClaude Dautel
20
A quelques heures de la fin du mercato d'hiver, l'OL et le PSG ont trouvé un accord pour que Noham Kamara rejoigne le club rhodanien.
Sauf énorme retournement de situation, l'Olympique Lyonnais va enregistrer la signature de Noham Kamara, le défenseur central de 19 ans du Paris Saint-Germain. Selon Fabrice Hawkins, le monsieur mercato de RMC, Kamara va être prêté avec une option d'achat qui va rendre le transfert obligatoire en fin de saison.
« Accord contractuel entre l’OL et Noham Kamara. Le PSG et Lyon sont d’accord sur le principe d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Il reste des éléments à éclaircir pour un accord total. Discussions en cours », précise notre confrère au sujet du joueur révélé à l'US Torcy et qui a rejoint il y a deux ans le centre de formation du Paris SG. Pas réellement utilisé par Luis Enrique cette saison, Noham Kamara préfère donc quitter le PSG plutôt que d'attendre une hypothèque chance.
N. Kamara

N. Kamara

FranceFrance Âge 19 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Youth League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
20
Derniers commentaires

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

toujours et pas tout les jours le sens des mots

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

Pourquoi "is back"? Tes potes me disent que je suis tout les jours sur vos topics, faudrait savoir les gars! accordez vos violons bordel les mecs!!^^

L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato

Du temps de jeu pour lui Je dirais même on paie son salaire a condition qu'il joue 3 ou 4 mi temps minimum par mois

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

le foutre translucide is back

Rennes : Seko Fofana prêté au FC Porto

Belle porte de sortie .... Après être parti en Arabie saoudite l'a quand même bien plombé ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

