Le PSG veut blinder ce remplaçant qui affole le mercato

PSG02 févr. , 10:20
parCorentin Facy
De retour d’une longue blessure, Kang-in Lee a réalisé une excellente entrée face à Strasbourg dimanche soir (1-2). Très courtisé cet hiver, le Sud-Coréen est apprécié de Luis Enrique, qui veut le voir prolonger au PSG.
Absent plus d’un mois en raison d’une blessure à la cuisse, Kang-in Lee a effectué son retour ce dimanche sur la pelouse de Strasbourg. Remplaçant, l’international sud-coréen s’est montré précieux lors de son entrée en jeu en seconde période. A l’origine du deuxième but inscrit par Nuno Mendes, l’ancien milieu offensif de Majorque a brillé grâce à sa qualité technique et à ses passes inspirées, souvent dans le bon timing et d’une justesse folle.

Le PSG veut blinder Kang-in Lee

Fortement courtisé par l’Atlético de Madrid cet hiver et suivi par de nombreux cadors européens, le joueur de 24 ans ne bougera pas d’ici la fin du mercato ce lundi à 20 heures. Une tendance confirmée par L’Equipe, qui écrit dans son édition du jour que Luis Enrique est un grand fan de Kang-in Lee. La preuve, il souhaite voir l’international sud-coréen (44 sélections, 10 buts) prolonger son contrat, qui expire en juin 2028.
« Au PSG, certaines voix en interne assurent qu'il n'y a pas meilleur que lui techniquement » écrit le quotidien national au sujet de Kang-in Lee. L’Equipe indique par ailleurs que Kang-in Lee s’est fortement interrogé sur son avenir l’été dernier, doutant de l’intérêt de rester au Paris Saint-Germain avec ce statut presque immuable de remplaçant. Mais la donne a changé et cet hiver, un départ n’a pas du tout traversé l’esprit de l’ancien joueur de Liga.

« Il faut croire que les circonstances n'étaient plus tout à fait les mêmes que l'été dernier lorsqu'il s'était interrogé sur la suite à donner à son aventure parisienne. Il a décliné. Et il était de toute façon inenvisageable pour le club parisien de s'en séparer » ajoute notre confrère Emery Taisne. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain parviendra à convaincre Kang-in Lee de prolonger au-delà de juin 2028. Ce sera une autre paire de manche dans la mesure où le numéro 19 du club Bleu et Rouge sait qu’il sera toujours ou presque cantonné à un rôle de joker de luxe. Son meilleur poste finalement au vu de son entrée fracassante à Strasbourg dimanche.
