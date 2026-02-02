ICONSPORT_281052_0046

OM : Nnadi et Abdelli ont atterri à Marseille

OM02 févr. , 9:10
parCorentin Facy
0
Les signatures de Tochukwu Nnadi et d'Himad Abdelli à l'Olympique de Marseille sont imminentes. Les deux joueurs ont atterri ce lundi matin dans la cité phocéenne.
Le mercato s'emballe à l'Olympique de Marseille et comme souvent, les dernières heures seront agitées. Le club phocéen s'apprête à accueillir au moins deux recrues ce lundi. Les milieux de terrain Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli ont atterri il y a quelques minutes à l'aéroport de Marignane avant de passer leur visite médicale et de s'engager avec l'OM. Des arrivées qui compensent les départs également prévus ce lundi d'Angel Gomes (Wolverhampton), de Darryl Bakola (Sassuolo) et de Matt O'Riley, dont le prêt en provenance de Brighton va être cassé.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_259253_0473
OL

Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon

brahim diaz stoppe le real arsenal est sur le coup brahim diaz 1 396583
Liga

Real : Brahim Diaz vers un départ surprise

ICONSPORT_278257_0268 (1)
PSG

Le PSG veut blinder ce remplaçant qui affole le mercato

ICONSPORT_280896_0064
Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo en grève, il refuse de jouer !

Fil Info

02 févr. , 11:00
Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon
02 févr. , 10:40
Real : Brahim Diaz vers un départ surprise
02 févr. , 10:20
Le PSG veut blinder ce remplaçant qui affole le mercato
02 févr. , 10:00
Cristiano Ronaldo en grève, il refuse de jouer !
02 févr. , 9:40
Abdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 euros
02 févr. , 9:20
L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type
02 févr. , 9:00
L'ASSE lâche 1,8ME pour un défenseur vedette
02 févr. , 8:40
PSG : 50 ME, Paris très motivé par Marcus Rashford

Derniers commentaires

Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon

Je sais pas s'qu'il vaux ce jeune, quelqu'un l'a vu jouer ?

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

3 cas le penalty envers Dante ? La faute sur Humbert c'est rouge et l'arbitrage anti- PSG hier soir .

OL : L'OM finira devant Lyon, Domenech trahit les siens

enleve les penalty a greenwood et sulc est devant greenwood au classement des buteurs je dit pas qu'il est meilleur mais niveaux stat ca peut se valoir

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

Ce que l'on ne peut pas mettre au tableau d'honneur les arbitres , encore une fois la ramasse .....

Abdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 euros

De la part des angevins? Croire que les sardines iront en finale de ldc avec abdlelli... mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading