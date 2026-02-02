OM : Nnadi et Abdelli ont atterri à Marseille

Je sais pas s'qu'il vaux ce jeune, quelqu'un l'a vu jouer ?
3 cas le penalty envers Dante ? La faute sur Humbert c'est rouge et l'arbitrage anti- PSG hier soir .
enleve les penalty a greenwood et sulc est devant greenwood au classement des buteurs je dit pas qu'il est meilleur mais niveaux stat ca peut se valoir
Ce que l'on ne peut pas mettre au tableau d'honneur les arbitres , encore une fois la ramasse .....
De la part des angevins? Croire que les sardines iront en finale de ldc avec abdlelli... mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
🚨🚨Les premiers mots d’Himad Abdelli 🇩🇿 : "Je suis très heureux d’être ici. Je suis prêt à tout donner pour ce club !" 🎥 @LaMinuteOM_ #TeamOM #MercatOM
🚨 Tochukwu Nnadi 🇳🇬 vient d'arriver à Marignane ! 💙🤍 📸 @Carmela13family | #TeamOM #MercatOM