Ruben Kluivert

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

OL02 févr. , 12:40
parClaude Dautel
13
En ce dernier jour du mercato d'hiver, l'OL serait actuellement en négociations avec Crystal Palace concernant la vente de Ruben Kluivert. Une information qui inquiète les supporters.
Après des débuts plus que compliqués sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, une majorité de supporters ayant crié à l'arnaque après sa signature, Ruben Kluivert a totalement retourné la tendance. Au point même que le joueur néerlandais est considéré comme l'un des meilleurs renforts du dernier mercato d'été. Cependant, alors que l'on est entré dans les dernières heures du marché des transferts, Foot Mercato annonce que les dirigeants lyonnais négocieraient actuellement avec leurs homologues de Crystal Palace pour le transfert en dernière minute du défenseur de 24 ans. Ayant une valeur estimée à 2,5 millions d'euros par Transfermarkt, Ruben Kluivert pourrait permettre à Lyon de réaliser une très grosse plus-value, ce qui n'est évidemment pas anodin.

Kluivert est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'OL

Cependant, la pendule tourne et il n'est pas évident qu'un accord financier soit trouvé et que le deal soit bouclé d'ici ce lundi 20 heures. Dans le même temps, l'Olympique Lyonnais négocie avec le PSG pour faire signer Noham Kamara, et le jeune défenseur paraît très proche de s'engager avec l'actuel quatrième de Ligue 1. Reste à savoir comment les supporters lyonnais apprécieront de voir Kluivert filer vers le club londonien, où, précision importante, John Textor n'a plus aucun intérêt. Elu dimanche homme du match lors de la victoire de l'OL contre Lille, Ruben Kluivert a pris une ampleur incroyable en signant à Lyon, au point d'accepter déjà de partir vers la Premier League ?
R. Kluivert

R. Kluivert

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs10
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
13
