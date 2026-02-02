Real : Brahim Diaz vers un départ surprise

Le Real Madrid peine à faire l’unanimité cette saison. Certains joueurs espèrent obtenir plus de temps de jeu, sous peine de partir prochainement. Brahim Diaz en fait partie.

Le Real Madrid espère vivre de grands moments d’ici la fin de saison. Les hommes d’Alvaro Arbeloa devront pour cela considérablement élever leur niveau de jeu. La Casa Blanca est encore en lice en Liga et en Ligue des champions, mais la concurrence est énorme au sein de l’effectif madrilène. Récemment, Endrick est d’ailleurs allé chercher du temps de jeu en Ligue 1, du côté de l’OL. Un autre joueur offensif pourrait prochainement quitter le Real Madrid : Brahim Diaz.

Brahim Diaz, la tentation du départ

Caught Offside, l’international marocain est en effet très courtisé en cette fin de Selon les dernières informations de, l’international marocain est en effet très courtisé en cette fin de mercato hivernal. En Premier League, Diaz est particulièrement prisé : Newcastle, Tottenham et Aston Villa sont intéressés par une arrivée rapide du joueur merengue. En Italie, Côme suit également la situation de près.

Le joueur privilégierait toutefois un départ vers l’Angleterre s’il quittait le Real Madrid. À noter que le club espagnol n’est pas fermé à un transfert du natif de Malaga, mais réclame une somme de 60 millions d’euros pour valider l’opération.

Les prochaines heures seront décisives dans ce dossier au Real Madrid. Brahim Diaz souhaite davantage de temps de jeu et pourrait pousser pour vivre une nouvelle expérience. Reste à savoir si la direction de la Casa Blanca compenserait son départ. Cette saison, Diaz a participé à 20 matchs toutes compétitions confondues, pour 1 but et 2 passes décisives. Des statistiques bien trop limitées pour lui permettre de s’épanouir dans la capitale espagnole et bien préparer la prochaine Coupe du monde 2026 sous les couleurs du Maroc. Diaz a notamment une revanche à prendre après une dernière Coupe d'Afrique des Nations qui restera encore longtemps dans sa mémoire...