brahim diaz stoppe le real arsenal est sur le coup brahim diaz 1 396583

Real : Brahim Diaz vers un départ surprise

Liga02 févr. , 10:40
parHadrien Rivayrand
0
Le Real Madrid peine à faire l’unanimité cette saison. Certains joueurs espèrent obtenir plus de temps de jeu, sous peine de partir prochainement. Brahim Diaz en fait partie.
Le Real Madrid espère vivre de grands moments d’ici la fin de saison. Les hommes d’Alvaro Arbeloa devront pour cela considérablement élever leur niveau de jeu. La Casa Blanca est encore en lice en Liga et en Ligue des champions, mais la concurrence est énorme au sein de l’effectif madrilène. Récemment, Endrick est d’ailleurs allé chercher du temps de jeu en Ligue 1, du côté de l’OL. Un autre joueur offensif pourrait prochainement quitter le Real Madrid : Brahim Diaz.

Brahim Diaz, la tentation du départ 

Selon les dernières informations de Caught Offside, l’international marocain est en effet très courtisé en cette fin de mercato hivernal. En Premier League, Diaz est particulièrement prisé : Newcastle, Tottenham et Aston Villa sont intéressés par une arrivée rapide du joueur merengue. En Italie, Côme suit également la situation de près.
Le joueur privilégierait toutefois un départ vers l’Angleterre s’il quittait le Real Madrid. À noter que le club espagnol n’est pas fermé à un transfert du natif de Malaga, mais réclame une somme de 60 millions d’euros pour valider l’opération.

Lire aussi

Liga : Le Real s'en sort in extremis face au Rayo, merci MbappéLiga : Le Real s'en sort in extremis face au Rayo, merci Mbappé
Les prochaines heures seront décisives dans ce dossier au Real Madrid. Brahim Diaz souhaite davantage de temps de jeu et pourrait pousser pour vivre une nouvelle expérience. Reste à savoir si la direction de la Casa Blanca compenserait son départ. Cette saison, Diaz a participé à 20 matchs toutes compétitions confondues, pour 1 but et 2 passes décisives. Des statistiques bien trop limitées pour lui permettre de s’épanouir dans la capitale espagnole et bien préparer la prochaine Coupe du monde 2026 sous les couleurs du Maroc. Diaz a notamment une revanche à prendre après une dernière Coupe d'Afrique des Nations qui restera encore longtemps dans sa mémoire...
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_259253_0473
OL

Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon

ICONSPORT_278257_0268 (1)
PSG

Le PSG veut blinder ce remplaçant qui affole le mercato

ICONSPORT_280896_0064
Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo en grève, il refuse de jouer !

Fil Info

02 févr. , 11:00
Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon
02 févr. , 10:20
Le PSG veut blinder ce remplaçant qui affole le mercato
02 févr. , 10:00
Cristiano Ronaldo en grève, il refuse de jouer !
02 févr. , 9:40
Abdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 euros
02 févr. , 9:20
L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type
02 févr. , 9:10
OM : Nnadi et Abdelli ont atterri à Marseille
02 févr. , 9:00
L'ASSE lâche 1,8ME pour un défenseur vedette
02 févr. , 8:40
PSG : 50 ME, Paris très motivé par Marcus Rashford

Derniers commentaires

Accord OL-PSG, Noham Kamara arrive à Lyon

Je sais pas s'qu'il vaux ce jeune, quelqu'un l'a vu jouer ?

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

3 cas le penalty envers Dante ? La faute sur Humbert c'est rouge et l'arbitrage anti- PSG hier soir .

OL : L'OM finira devant Lyon, Domenech trahit les siens

enleve les penalty a greenwood et sulc est devant greenwood au classement des buteurs je dit pas qu'il est meilleur mais niveaux stat ca peut se valoir

L1 : L'OL et Monaco à l'honneur dans l'équipe type

Ce que l'on ne peut pas mettre au tableau d'honneur les arbitres , encore une fois la ramasse .....

Abdelli à l’OM, l’incroyable bonus à 750.000 euros

De la part des angevins? Croire que les sardines iront en finale de ldc avec abdlelli... mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading