Bagarre Kondogbia-Vermeeren, l’OM part en vrille

La situation devient hors de contrôle à Marseille. Roberto De Zerbi a invité les joueurs mécontents à partir d'ici lundi soir, et deux joueurs se sont battus à l'entrainement.

De retour sur Marseille après un passage à Bruges puis Paris qui s’est avéré catastrophique, l’OM a retrouvé les terrains d’entrainement pour digérer cette double déception. Mais la situation est très tendue selon La Provence, qui révèle dans un premier temps le discours très musclé prononcé par Roberto De Zerbi contre ses joueurs. Il leur a fait savoir qu’il n’était pas du tout satisfait de leur implication, et que ces derniers pouvaient appeler leur agent pour partir s’ils n’étaient pas satisfaits. La porte est ouverte pour tout le monde, et l’OM n’hésitera pas à passer le balai si des joueurs veulent s’en aller.

dégénéré » affirme le quotidien local, pour qui l’ambiance est plus que tendue. Dans la foulée, une séance a eu lieu. Et si le discours agacé aurait pu calmer les joueurs, cela n’a pas du tout été le cas. Selon les indiscrétions de La Provence , cela ne s'est pas déroulé dans la sérénité, loin de là. Arthur Vermeeren a subi plusieurs tacles appuyés de la part de Geoffrey Kondogbia. Des fautes que le staff technique a jugé utile de laisser passer, sans rappel à l’ordre pour l’international centrafricain. Résultat, le Belge a fini par dégoupiller et cela a «» affirme le quotidien local, pour qui l’ambiance est plus que tendue.

A la veille d’une réunion prévue avec les supporters, l’OM est sans dessus-dessous. Surtout quand on sait que la réunion précédente avec les supporters avait débouché sur des départs en cascade au sien du club, de Marcelino à tout l’état-major excepté Pablo Longoria. A 48 heures d’affronter Rennes dans un match de Coupe de France crucial, la situation est quand même très chaude à Marseille, où chaque jour apporte son lot de révélations sur la tension au sein de l’OM.