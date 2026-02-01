ICONSPORT_281315_0331

Bagarre Kondogbia-Vermeeren, l’OM part en vrille

OM01 févr. , 20:04
parGuillaume Conte
19
La situation devient hors de contrôle à Marseille. Roberto De Zerbi a invité les joueurs mécontents à partir d'ici lundi soir, et deux joueurs se sont battus à l'entrainement.
De retour sur Marseille après un passage à Bruges puis Paris qui s’est avéré catastrophique, l’OM a retrouvé les terrains d’entrainement pour digérer cette double déception. Mais la situation est très tendue selon La Provence, qui révèle dans un premier temps le discours très musclé prononcé par Roberto De Zerbi contre ses joueurs. Il leur a fait savoir qu’il n’était pas du tout satisfait de leur implication, et que ces derniers pouvaient appeler leur agent pour partir s’ils n’étaient pas satisfaits. La porte est ouverte pour tout le monde, et l’OM n’hésitera pas à passer le balai si des joueurs veulent s’en aller.
Dans la foulée, une séance a eu lieu. Et si le discours agacé aurait pu calmer les joueurs, cela n’a pas du tout été le cas. Selon les indiscrétions de La Provence, cela ne s'est pas déroulé dans la sérénité, loin de là. Arthur Vermeeren a subi plusieurs tacles appuyés de la part de Geoffrey Kondogbia. Des fautes que le staff technique a jugé utile de laisser passer, sans rappel à l’ordre pour l’international centrafricain. Résultat, le Belge a fini par dégoupiller et cela a « dégénéré » affirme le quotidien local, pour qui l’ambiance est plus que tendue.
A la veille d’une réunion prévue avec les supporters, l’OM est sans dessus-dessous. Surtout quand on sait que la réunion précédente avec les supporters avait débouché sur des départs en cascade au sien du club, de Marcelino à tout l’état-major excepté Pablo Longoria. A 48 heures d’affronter Rennes dans un match de Coupe de France crucial, la situation est quand même très chaude à Marseille, où chaque jour apporte son lot de révélations sur la tension au sein de l’OM.

Lire aussi

OM : Nwaneri, les vestes se retournent déjàOM : Nwaneri, les vestes se retournent déjà
L'OM change d'avis, Vermeeren fait ses valisesL'OM change d'avis, Vermeeren fait ses valises
19
Articles Recommandés
ICONSPORT_282118_0008
OL

L’humilité de l’OL le bluffe totalement

1034e1fe-3183-4811-b40c-b67101981daf
Mercato

Officiel : Sidiki Chérif quitte Angers pour Fenerbahçe

ICONSPORT_272058_0038
Foot Mondial

Karim Benzema, la trahison ultime

ICONSPORT_281052_0046
OM

OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille

Fil Info

01 févr. , 22:10
L’humilité de l’OL le bluffe totalement
01 févr. , 21:55
Officiel : Sidiki Chérif quitte Angers pour Fenerbahçe
01 févr. , 21:50
Karim Benzema, la trahison ultime
01 févr. , 21:30
OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille
01 févr. , 21:00
Real Madrid : Mourinho pose ses conditions pour revenir
01 févr. , 20:24
Officiel : Nice prête Jérémie Boga à la Juventus
01 févr. , 20:20
OM : Murillo se fait virer par De Zerbi
01 févr. , 19:55
Serie A : L'Inter Milan creuse le trou en tête

Derniers commentaires

Bagarre Kondogbia-Vermeeren, l’OM part en vrille

Eh ben voilà ! Au moins cette fois, les compos seront les mêmes ^^

OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille

Parle pas trop vite ca porte malheur

Réunion d'urgence à l'OM, ça va chauffer

Ok ortografe

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Faut pas répondre....pour lui le foot est un sport qui se joue à 11 et où c'est tjrs le Psg qui doit gagner. Voir son com sur le soit disant penalty "cadeau" !!! alors qu'il y a PENALTY....point !!!!

OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille

Ça devient n'importe quoi ce club ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading