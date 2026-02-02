Alerte au PSG, Dembélé et Doué posent problème

En difficulté à Strasbourg, le PSG a fini par l’emporter mais l’équipe de Luis Enrique ne doit pas son succès à ses stars offensives. Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont par exemple dans le creux de la vague.

La saison avance et les stars du Paris Saint-Germain peinent encore à retrouver leur meilleur niveau. Dimanche soir à Strasbourg, c’est de nouveau une équipe remaniée que Luis Enrique a aligné avec notamment les titularisations de Mbaye ou encore de Mayulu sur le front de l’attaque. Sur le banc au coup d’envoi, Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont entrés mais n’ont pas brillé. Les semaines passent et les deux internationaux français peinent à retrouver leur niveau. Le problème est-il uniquement physique ?

Florent Gautreau n’est pas certain de cela. Le consultant de RMC a donné son avis sur la méforme de Dembélé et Doué dans l’After Foot et pour lui, le problème est peut-être davantage mental ou disciplinaire. Sans aller trop loin dans les accusations, le journaliste redoute que les deux attaquants du PSG n’arrivent pas à retrouver la faim de victoire de la saison dernière, qui avait permis au club Bleu et Rouge de réaliser une saison historique. Un vrai problème pour Luis Enrique si cela venait à se confirmer.

« Barcola est critiqué parce qu’il ne met pas de but. Mais lui est irréprochable en investissement, en situations provoquées. Ce n’est pas le cas de Doué qui fait de mauvaises entrées en jeu, de Dembélé qui est très maladroit et qui n’est pas dans le bon état d’esprit. Il y a des problèmes d’attitude. Les gars ont moins faim et il faut qu’ils retrouvent la faim. Mais des joueurs sont un peu plus au taquet comme Vitinha ou Barcola. Ce n’est pas le cas de tout le monde. Quel que soit le physique des joueurs, si tu n’as pas la même faim que l’an dernier…

