Alerte au PSG, Dembélé et Doué posent problème

PSG02 févr. , 12:00
parCorentin Facy
3
En difficulté à Strasbourg, le PSG a fini par l’emporter mais l’équipe de Luis Enrique ne doit pas son succès à ses stars offensives. Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont par exemple dans le creux de la vague.
La saison avance et les stars du Paris Saint-Germain peinent encore à retrouver leur meilleur niveau. Dimanche soir à Strasbourg, c’est de nouveau une équipe remaniée que Luis Enrique a aligné avec notamment les titularisations de Mbaye ou encore de Mayulu sur le front de l’attaque. Sur le banc au coup d’envoi, Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont entrés mais n’ont pas brillé. Les semaines passent et les deux internationaux français peinent à retrouver leur niveau. Le problème est-il uniquement physique ?
Florent Gautreau n’est pas certain de cela. Le consultant de RMC a donné son avis sur la méforme de Dembélé et Doué dans l’After Foot et pour lui, le problème est peut-être davantage mental ou disciplinaire. Sans aller trop loin dans les accusations, le journaliste redoute que les deux attaquants du PSG n’arrivent pas à retrouver la faim de victoire de la saison dernière, qui avait permis au club Bleu et Rouge de réaliser une saison historique. Un vrai problème pour Luis Enrique si cela venait à se confirmer.
« Barcola est critiqué parce qu’il ne met pas de but. Mais lui est irréprochable en investissement, en situations provoquées. Ce n’est pas le cas de Doué qui fait de mauvaises entrées en jeu, de Dembélé qui est très maladroit et qui n’est pas dans le bon état d’esprit. Il y a des problèmes d’attitude. Les gars ont moins faim et il faut qu’ils retrouvent la faim. Mais des joueurs sont un peu plus au taquet comme Vitinha ou Barcola. Ce n’est pas le cas de tout le monde. Quel que soit le physique des joueurs, si tu n’as pas la même faim que l’an dernier…
Il y a des problèmes d’attitude
Il ne faut pas se cacher uniquement derrière le physique. Le temps de jeu laissé à Mayulu ou Mbaye montre que tu as des cadres qui ne sont pas à la hauteur et ça m’inquiète pour la Ligue des Champions » analyse Florent Gautreau, qui espère que Désiré Doué et Ousmane Dembélé retrouveront rapidement cette soif et cette faim de tout gagner, en Ligue 1 et en Europe. Cela ne semble pas être le cas au vu des entrées très moyennes des deux stars à Strasbourg dimanche. De quoi interroger à une semaine du Classique contre l’Olympique de Marseille au Parc des Princes.
3
Derniers commentaires

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

toujours et pas tout les jours le sens des mots

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

Pourquoi "is back"? Tes potes me disent que je suis tout les jours sur vos topics, faudrait savoir les gars! accordez vos violons bordel les mecs!!^^

L'OL éjecte Alejandro Gomes le dernier jour du mercato

Du temps de jeu pour lui Je dirais même on paie son salaire a condition qu'il joue 3 ou 4 mi temps minimum par mois

OL : Kluivert vendu à Crystal Palace, la rumeur enfle

le foutre translucide is back

Rennes : Seko Fofana prêté au FC Porto

Belle porte de sortie .... Après être parti en Arabie saoudite l'a quand même bien plombé ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

