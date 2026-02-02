Rudy Matondo quitte l'AJA et signe au Paris FC

Du temps de jeu pour lui Je dirais même on paie son salaire a condition qu'il joue 3 ou 4 mi temps minimum par mois
le foutre translucide is back
Belle porte de sortie .... Après être parti en Arabie saoudite l'a quand même bien plombé ...
Lyon finira devant marseille et gagner la coupe de france voir meme la c3 😉
greenwood en est a 5 penalty en l1 dc il est derriere
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝑹𝒖𝒅𝒚 🤝 Le jeune milieu de terrain français rejoint le Paris FC en provenance d’Auxerre 🤩 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC