Rudy Matondo quitte l'AJA et signe au Paris FC

Paris FC02 févr. , 12:01
parClaude Dautel
Dans un communiqué, le Paris Football Club a officialisé la signature de Rudy Matondo, jeune milieu de terrain français qui évoluait à l'AJ Auxerre. Formé à l'AJA, le joueur de 17 ans a disputé 22 matchs avec les pros. Le club de la capitale aurait payé 15ME pour faire venir Matondo.
