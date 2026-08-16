OM : Une signature prioritaire encore annulée

Après le départ de Geronimo Rulli, l'OM se cherche un gardien de but. Dans son collimateur, Lucas Perri, le gardien brésilien de Leeds, passé par l'OL. Mais cette piste a désormais du plomb dans l'aile.

En concurrence avec le Torino dans ce dossier, l'Olympique de Marseille semblait avoir pris l'avantage ces dernières 24 heures. A tort. En effet,annonce que le club italien a largement avancé dans les négociations avec Leeds et que, sauf retournement de situation hautement improbable, c'est vers la capitale piémontaise que se dirige Lucas Perri. L'équipe de Serie A a obtenu un prêt avec option d'achat pour l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, lequel pourrait passer sa visite médicale ce dimanche, et signer son nouveau contrat avec le Torino dans les prochaines 24 heures. C'est évidemment regrettable pour l'Olympique de Marseille, même si Grégory Lorenzi avait d'autres pistes en parallèle.