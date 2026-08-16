OM : Une signature prioritaire encore annulée

Après le départ de Geronimo Rulli, l'OM se cherche un gardien de but. Dans son collimateur, Lucas Perri, le gardien brésilien de Leeds, passé par l'OL. Mais cette piste a désormais du plomb dans l'aile.
L'Olympique de Marseille n'a désormais plus le choix, Grégory Lorenzi a l'obligation de recruter un nouveau gardien de but, puisque Manchester City a officialisé en milieu de semaine la signature du portier numéro 1 de l'OM, l'Argentin Geronimo Rulli. Depuis que l'on sait que ce dernier est en partance, et même si Marseille a refusé le départ de Jeffrey De Lange à Twente
, Bruno Genesio a besoin d'un nouveau portier. Plusieurs noms ont circulé, mais c'est désormais un portier qui connaît la Ligue 1 qui était cité proche de l'OM, puisqu'il s'agissait de Lucas Perri
, que John Textor avait fait venir à l'Olympique Lyonnais. L'an dernier, l'OL avait vendu le portier brésilien à Leeds, mais le club de Premier League est désormais prêt à le laisser partir. L'OM était donc à l'affût dans ce dossier, mais ce dimanche cette piste s'envole.
Le Torino a repris l'avantage sur l'OM
En concurrence avec le Torino dans ce dossier, l'Olympique de Marseille semblait avoir pris l'avantage ces dernières 24 heures. A tort. En effet, Foot Mercato
annonce que le club italien a largement avancé dans les négociations avec Leeds et que, sauf retournement de situation hautement improbable, c'est vers la capitale piémontaise que se dirige Lucas Perri. L'équipe de Serie A a obtenu un prêt avec option d'achat pour l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, lequel pourrait passer sa visite médicale ce dimanche, et signer son nouveau contrat avec le Torino dans les prochaines 24 heures. C'est évidemment regrettable pour l'Olympique de Marseille, même si Grégory Lorenzi avait d'autres pistes en parallèle.
En effet, l'OM a noué des contacts avec Elia Caprile
, le gardien de but italien de Cagliari. Si les deux clubs négocient, le problème est toujours le même pour l'Olympique de Marseille, à savoir que Frank McCourt attend encore des ventes pour donner le feu vert à des renforts, cela à deux semaines de la fin du mercato. Sachant qu'en plus la Fiorentina et la Juventus Turin suivent également Elia Caprile, l'OM pourrait également se faire climatiser dans cette opération.