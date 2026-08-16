OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

Coup de chaud ce dimanche midi avec l'offre de l'AS Roma à hauteur de 40 ME pour s'offrir les services de Malick Fofana. L'OL va devoir répondre alors qu'un autre club européen se manifeste.

Gros emballement ce dimanche pour Malick Fofana, dont le départ de l'OL sera difficile à éviter dans les prochains jours. L’informateur italien Nicolo Schira dévoile que l’AS Roma est passée à l’action après plusieurs jours d’incertitude. Le profil du joueur belge plait beaucoup aux dirigeants romains, qui hésitaient toutefois à mettre le paquet pour un joueur aussi longtemps blessé. Mais la décision a été prise, et la Roma a posé 40 ME sur la table pour faire signer Malick Fofana.

L’OL va devoir se décider par rapport à cette proposition, alors que Paulo Fonseca compte sur son Diable Rouge pour faire mal à Fenerbahçe ce mardi en barrage aller de la Ligue des Champions.

Galatasaray peut attendre, pas la Roma

Et dans le même temps, sans faire d’offre pour le moment, Galatasaray s’est réveillé dans ce dossier. Le club d’Istanbul, qui voit bien que Fenerbahçe, Besiktas et Trabzonspor se renforcent de manière spectaculaire, a fait savoir son intérêt à l’OL et au joueur. Ce dernier a reçu une offre salariale de premier plan, supérieure à ce que la Roma lui propose. Mais Lyon n’a pour le moment pas d’offre de la part de Galatasaray, qui peut se permettre d’attendre la fin des barrages de la Ligue des Champions pour passer à l’action. Sans garantie que ce soit à la hauteur des 40 millions d’euros déposés par l’AS Roma ce dimanche.