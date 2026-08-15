OM : Une surprise à 15ME pour remplacer Rulli

L’OM se cherche activement un nouveau gardien de but depuis le départ de Geronimo Rulli. Les Phocéens pourraient bien finir par trouver leur bonheur en Serie A.

L’ Olympique de Marseille est plus que jamais au travail sur le marché des transferts. Les Phocéens doivent impérativement réaliser des ventes afin de soulager leurs finances avant de pouvoir se renforcer. Mais la situation devient urgente et, alors que la première journée de Ligue 1 pointe déjà le bout de son nez face à Strasbourg, les pensionnaires du Stade Vélodrome n’ont toujours pas signé le moindre joueur. Parmi les chantiers prioritaires, celui du gardien de but occupe une place importante. Marseille a plusieurs idées en tête, mais l’une des pistes les plus concrètes mène désormais en Italie, du côté de Cagliari.

Caprile, l'heureux élu pour remplacer Rulli ?

Selon des informations relayées par Transfermarkt, l’OM est en effet dans le coup pour s’attacher les services d’Elia Caprile. Des premiers contacts ont même eu lieu entre les différentes parties afin d’évoquer les contours d’un transfert. Les Phocéens devront néanmoins sortir de gros arguments pour avoir gain de cause dans ce dossier. Caprile est estimé à environ 15 millions d’euros par sa direction. La Fiorentina et la Juventus Turin sont également intéressées par la possibilité de recruter le portier italien.

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Le temps presse à Marseille pour se renforcer et le départ de Geronimo Rulli devra rapidement être compensé. L’OM doit donc accélérer dans ce dossier, mais également sur les autres postes ciblés par sa direction. Autre gardien qui intéresse fortement les Phocéens cet été : Guillaume Restes. Mais là encore, Toulouse réclame plus de 10 millions d’euros pour son portier et a déjà repoussé une approche concrète de l’OM. La direction marseillaise devra donc trouver la bonne formule pour ne pas compromettre davantage ses finances, tout en offrant à Bruno Genesio un gardien capable de répondre présent dès le début de la saison.