Accord total, Aston Villa remercie le PSG pour Suzuki

n empeche que si fofana part on sera passé de fofana moriera a ..... duranville qui pour l'instant n'apporte absolument rien offensivement ni defensivement .. sacrée progression
Oui oui on a compris mon petit
Je préfère le AMN des bons jours.
Article sans info et sans intérêt
Il ne vaut pas plus de 20-25 M€
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🚨 Aston Villa reach an agreement in principle to sign Zion Suzuki for a €30m+€5m package. As exclusively revealed on @talkSPORT, Villa advanced talks in the past 24 hours after Suzuki made it clear he wanted to join. Japan international has agreed a five-year contract.🇯🇵