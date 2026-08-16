Accord total, Aston Villa remercie le PSG pour Suzuki

Tout proche de s’engager au PSG au point d’avoir trouvé un accord avec le club de la capitale, Zion Suzuki va finalement rejoindre Aston Villa.

Ce week-end, le transfert du gardien de Parme a explosé en vol après les exigences jugées comme démesurées aux yeux du PSG de la part des agents du gardien japonais. Au lendemain de cet imprévu, Suzuki ne perd pas de temps et va signer pour Aston Villa, qui a dit oui à ses exigences. Parme va récupérer à peu près la même somme, soit 30 ME cash et 5 ME de bonus éventuels.