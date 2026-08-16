Le PSG se prive de Joao Neves contre Lens

n empeche que si fofana part on sera passé de fofana moriera a ..... duranville qui pour l'instant n'apporte absolument rien offensivement ni defensivement .. sacrée progression
Oui oui on a compris mon petit
Je préfère le AMN des bons jours.
Article sans info et sans intérêt
Il ne vaut pas plus de 20-25 M€
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Nos 23 Parisiens pour le Trophée des Champions, ce soir, à Lens ! 👊🔴🔵 #RCLPSG