Nantes : Kita appelle Kombouaré pour remplacer Der Zakarian

Les événements s'accélèrent pour le FC Nantes, puisque les Canaris ont proposé à Antoine Kombouaré de revenir prendre le poste d'entraîneur à la place de Michel Der Zakarian.
Nantes n'aura pas mis longtemps à retomber dans ses travers, puisqu'après seulement deux défaites en Ligue 2
, Waldemar Kita est déjà prêt à tout changer à la tête de son équipe. L'Equipe
l'avait révélé, du côté des Kita, on a désormais des doutes sur la capacité de Michel Der Zakarian à faire remonter le club en Ligue 1
. Et pour remplacer son actuel entraîneur, Nantes veut proposer le poste à Antoine Kombouaré, limogé durant l'été par le Paris FC. On est clairement dans un vrai cirque, cher aux supporters nantais, puisque Antoine Kombouaré a déjà été limogé deux fois par Waldemar Kita, à savoir en mai 2023, puis en mai 2025. Un seul coach a déjà connu ce même destin au FC Nantes, il s'agit bien sûr de Michel Der Zakarian, qui pourrait donc rapidement mener 3-2 dans ce championnat. Cependant, le retour de Kombouaré n'est pas du tout assuré, loin de là même.
Le golf ou Nantes, Kombouaré doit choisir
Selon Foot Mercato, si les dirigeants nantais souhaitent faire revenir Antoine Kombouaré pour une troisième fois, ce dernier ne serait pas très chaud de reprendre aussi rapidement un poste d'entraîneur après son départ du Paris Football Club. Préférant jouer au golf et soigner ses problèmes au genou, il semble peu probable que le technicien de 62 ans accepte de revenir dans ce qui semble de plus en plus être un bourbier. De quoi annoncer une saison très compliquée pour le club de Waldemar Kita, qui est déjà dans le rouge après deux matchs de championnat. Prochaine étape envisageable, la venue de Raymond Domenech, qui avait fait un éphémère passage sur le banc du FC Nantes entre décembre 2021 et février 2021. A l'époque, les fans nantais étaient venus animer l'entraînement en diffusant sur une sono une musique de cirque. Il se pourrait qu'ils puissent ressortir leur sono rapidement.