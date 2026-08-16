Nantes : Kita appelle Kombouaré pour remplacer Der Zakarian

Nantes : Kita appelle Kombouaré pour remplacer Der Zakarian

FC Nantes16 août , 14:30
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Les événements s'accélèrent pour le FC Nantes, puisque les Canaris ont proposé à Antoine Kombouaré de revenir prendre le poste d'entraîneur à la place de Michel Der Zakarian.
Nantes n'aura pas mis longtemps à retomber dans ses travers, puisqu'après seulement deux défaites en Ligue 2, Waldemar Kita est déjà prêt à tout changer à la tête de son équipe. L'Equipe l'avait révélé, du côté des Kita, on a désormais des doutes sur la capacité de Michel Der Zakarian à faire remonter le club en Ligue 1. Et pour remplacer son actuel entraîneur, Nantes veut proposer le poste à Antoine Kombouaré, limogé durant l'été par le Paris FC. On est clairement dans un vrai cirque, cher aux supporters nantais, puisque Antoine Kombouaré a déjà été limogé deux fois par Waldemar Kita, à savoir en mai 2023, puis en mai 2025. Un seul coach a déjà connu ce même destin au FC Nantes, il s'agit bien sûr de Michel Der Zakarian, qui pourrait donc rapidement mener 3-2 dans ce championnat. Cependant, le retour de Kombouaré n'est pas du tout assuré, loin de là même.

Le golf ou Nantes, Kombouaré doit choisir

Selon Foot Mercato, si les dirigeants nantais souhaitent faire revenir Antoine Kombouaré pour une troisième fois, ce dernier ne serait pas très chaud de reprendre aussi rapidement un poste d'entraîneur après son départ du Paris Football Club. Préférant jouer au golf et soigner ses problèmes au genou, il semble peu probable que le technicien de 62 ans accepte de revenir dans ce qui semble de plus en plus être un bourbier. De quoi annoncer une saison très compliquée pour le club de Waldemar Kita, qui est déjà dans le rouge après deux matchs de championnat. Prochaine étape envisageable, la venue de Raymond Domenech, qui avait fait un éphémère passage sur le banc du FC Nantes entre décembre 2021 et février 2021. A l'époque, les fans nantais étaient venus animer l'entraînement en diffusant sur une sono une musique de cirque. Il se pourrait qu'ils puissent ressortir leur sono rapidement.

Lire aussi

Nantes : Der Zakarian viré, Kita déjà prêt à craquerNantes : Der Zakarian viré, Kita déjà prêt à craquer
Nantes : Un joueur réussit l'exploit d'être noté 1 sur 10Nantes : Un joueur réussit l'exploit d'être noté 1 sur 10
Articles Recommandés
Cathro
ASSE

L'ASSE mate la Ligue 1 et met la main sur un prodige tunisien

Om Aguerd Refuse Un Grand Deurope Cest Quoi Son Excuse
OM

OM : Aguerd refuse un grand d’Europe, c’est quoi son excuse ?

Le Psg Va Exploser Lens Il Spoile Le Trophee Des Champions
PSG

Le PSG va exploser Lens, il spoile le Trophée des Champions

Cette Malediction Qui Coute Des Dizaines De Millions A Lom
OM

Cette malédiction qui coûte des dizaines de millions à l’OM

Fil Info

16 août , 17:00
L'ASSE mate la Ligue 1 et met la main sur un prodige tunisien
16 août , 16:30
OM : Aguerd refuse un grand d’Europe, c’est quoi son excuse ?
16 août , 16:00
Le PSG va exploser Lens, il spoile le Trophée des Champions
16 août , 15:30
Cette malédiction qui coûte des dizaines de millions à l’OM
16 août , 15:06
Manchester City - Arsenal : Les compositions (16h sur beIN Sports)
16 août , 15:00
L’OL et Rennes se battent pour la même bonne pioche
16 août , 14:05
OM : Une signature prioritaire encore annulée
16 août , 13:48
Le PSG se prive de Joao Neves contre Lens
16 août , 13:30
Accord total, Aston Villa remercie le PSG pour Suzuki

Derniers commentaires

OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

Ouii Moreira et Fofana, les deux meilleurs ailiers, qui seraient remplacés seulement par Duran Duran. Autant vendre toute l'équipe sinon. S'il faut encore sacrifier un joueur, ça sera Sulc.

L’OL et Rennes se battent pour la même bonne pioche

Idéal pour renforcer les 2 clubs … 👍🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Cette malédiction qui coûte des dizaines de millions à l’OM

La malédiction de la Sardine… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

Si c’est lui qui doit vous qualifier en LdC alors il vaudrait mieux le vendre tout de suite … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Bordeaux sera dès lundi devant le tribunal

Oh merde je ne vous voyais pas si loin, courage ça ne peut aller que mieux sans Lopez. Ça va être long par contre!

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading