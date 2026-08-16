Nantes : Kita appelle Kombouaré pour remplacer Der Zakarian

Les événements s'accélèrent pour le FC Nantes, puisque les Canaris ont proposé à Antoine Kombouaré de revenir prendre le poste d'entraîneur à la place de Michel Der Zakarian.

Le golf ou Nantes, Kombouaré doit choisir

Selon Foot Mercato, si les dirigeants nantais souhaitent faire revenir Antoine Kombouaré pour une troisième fois, ce dernier ne serait pas très chaud de reprendre aussi rapidement un poste d'entraîneur après son départ du Paris Football Club. Préférant jouer au golf et soigner ses problèmes au genou, il semble peu probable que le technicien de 62 ans accepte de revenir dans ce qui semble de plus en plus être un bourbier. De quoi annoncer une saison très compliquée pour le club de Waldemar Kita, qui est déjà dans le rouge après deux matchs de championnat. Prochaine étape envisageable, la venue de Raymond Domenech, qui avait fait un éphémère passage sur le banc du FC Nantes entre décembre 2021 et février 2021. A l'époque, les fans nantais étaient venus animer l'entraînement en diffusant sur une sono une musique de cirque. Il se pourrait qu'ils puissent ressortir leur sono rapidement.