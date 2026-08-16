Fenerbahçe-OL, l'arbitre va faire plaisir à Lyon

L'UEFA a annoncé que c'est l'arbitre allemand Sven Jablonski qui officiera lors du match aller du barrage de Ligue des champions entre Fenerbahçe et l'OL mardi soir à Istanbul. Un choix qui rappelle de bons souvenirs à Lyon.

Les joueurs de l'Olympique Lyonnais le savent, l'ambiance sera énorme mardi soir au Stade Sükrü-Saracoglu, où plus de 50.000 supporters sont attendus. Dans un climat qui sera clairement hostile, Corentin Tolisso et ses coéquipiers vont devoir gérer tout cela, mais ils savent déjà qu'ils pourront compter sur l'arbitre pour que les choses restent raisonnables sur et autour du terrain. En effet, l'UEFA a désigné Sven Jablonski, l'expérimenté arbitre allemand de 36 ans, pour officier lors de ce choc très important pour les deux clubs. Et l'Olympique Lyonnais a déjà eu l'occasion d'être arbitré par celui qui est banquier dans le civil, et qui plus est là aussi dans une ambiance bouillante, puisque c'était l'Ibrox Stadium, l'antre des Rangers.

Un arbitre qui porte bonheur à Lyon

En effet, Sven Jablonski était l'arbitre du match entre les Rangers et l'Olympique Lyonnais lors de la phase de groupe de l'Europa League le 3 octobre 2024. Et ce soir, dans une ambiance des grands soirs, l'OL s'était imposé 4 buts à 1 face au géant écossais avec un doublé pour Alexandre Lacazette et un autre pour Malick Fofana. Lors de cette rencontre, l'arbitre allemand avait mis deux avertissements à des joueurs des Rangers et deux à des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Nul doute que du côté du club de Michele Kang, on signerait tout de suite pour une victoire 4-1 mardi soir face à Fenerbahçe. Mais en attendant, l'OL peut compter sur un arbitre qui ne se laissera pas déborder par l'ambiance. A noter que Sven Jablonski n'a jamais arbitré Fenerbahçe, il a seulement dirigé un match du Besiktas, et c'était lors de la victoire du club stambouliote contre Malmö, là encore en 2024-2025.