Fenerbahçe-OL, l'arbitre va faire plaisir à Lyon

Fenerbahçe-OL, l'arbitre va faire plaisir à Lyon

OL16 août , 13:00
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
L'UEFA a annoncé que c'est l'arbitre allemand Sven Jablonski qui officiera lors du match aller du barrage de Ligue des champions entre Fenerbahçe et l'OL mardi soir à Istanbul. Un choix qui rappelle de bons souvenirs à Lyon.
Les joueurs de l'Olympique Lyonnais le savent, l'ambiance sera énorme mardi soir au Stade Sükrü-Saracoglu, où plus de 50.000 supporters sont attendus. Dans un climat qui sera clairement hostile, Corentin Tolisso et ses coéquipiers vont devoir gérer tout cela, mais ils savent déjà qu'ils pourront compter sur l'arbitre pour que les choses restent raisonnables sur et autour du terrain. En effet, l'UEFA a désigné Sven Jablonski, l'expérimenté arbitre allemand de 36 ans, pour officier lors de ce choc très important pour les deux clubs. Et l'Olympique Lyonnais a déjà eu l'occasion d'être arbitré par celui qui est banquier dans le civil, et qui plus est là aussi dans une ambiance bouillante, puisque c'était l'Ibrox Stadium, l'antre des Rangers.

Un arbitre qui porte bonheur à Lyon

En effet, Sven Jablonski était l'arbitre du match entre les Rangers et l'Olympique Lyonnais lors de la phase de groupe de l'Europa League le 3 octobre 2024. Et ce soir, dans une ambiance des grands soirs, l'OL s'était imposé 4 buts à 1 face au géant écossais avec un doublé pour Alexandre Lacazette et un autre pour Malick Fofana. Lors de cette rencontre, l'arbitre allemand avait mis deux avertissements à des joueurs des Rangers et deux à des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Nul doute que du côté du club de Michele Kang, on signerait tout de suite pour une victoire 4-1 mardi soir face à Fenerbahçe. Mais en attendant, l'OL peut compter sur un arbitre qui ne se laissera pas déborder par l'ambiance. A noter que Sven Jablonski n'a jamais arbitré Fenerbahçe, il a seulement dirigé un match du Besiktas, et c'était lors de la victoire du club stambouliote contre Malmö, là encore en 2024-2025.
Articles Recommandés
Le Psg Se Prive De Joao Neves Contre Lens
PSG

Le PSG se prive de Joao Neves contre Lens

Accord Total Aston Villa Remercie Le Psg Pour Suzuki
Mercato

Accord total, Aston Villa remercie le PSG pour Suzuki

Ol La Roma Pose 40 Me Pour Fofana Galatasaray Arrive
OL

OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

Om Paixao Une Excellente Nouvelle Revelee En Italie
OM

OM : Paixao, une excellente nouvelle révélée en Italie

Fil Info

16 août , 13:48
Le PSG se prive de Joao Neves contre Lens
16 août , 13:30
Accord total, Aston Villa remercie le PSG pour Suzuki
16 août , 13:20
OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !
16 août , 12:30
OM : Paixao, une excellente nouvelle révélée en Italie
16 août , 12:05
Le PSG avec Barcola dans son groupe contre Lens
16 août , 12:00
PSG : Lucas Chevalier condamné dans l'affaire Suzuki
16 août , 11:30
Bordeaux va encore pleurer lundi, la leçon de droit fait mal
16 août , 11:00
Rennes : Franck Haise a déjà très peur
16 août , 10:30
OL : Maitland-Niles finalement conservé, un indice le confirme

Derniers commentaires

OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

n empeche que si fofana part on sera passé de fofana moriera a ..... duranville qui pour l'instant n'apporte absolument rien offensivement ni defensivement .. sacrée progression

OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

Oui oui on a compris mon petit

OL : Maitland-Niles finalement conservé, un indice le confirme

Je préfère le AMN des bons jours.

OL : Maitland-Niles finalement conservé, un indice le confirme

Article sans info et sans intérêt

OL : La Roma pose 40 ME pour Fofana, Galatasaray arrive !

Il ne vaut pas plus de 20-25 M€

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading