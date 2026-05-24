OM : Une pépite belge à 7 ME tape dans l'oeil de Lorenzi

Prêté par le Borussia Dortmund au FC Bâle cette saison, l’ailier belge Julien Duranville a montré de belles promesses. Au point d’intéresser deux clubs de Ligue 1… dont l’OM ?

Formé à Anderlecht, le jeune ailier belge Julien Duranville a fait l’objet d’un gros transfert au Borussia Dortmund en 2023 pour 9 millions d’euros. Encore jugé un peu tendre pour s’imposer dans un club de la dimension du BVB, le joueur de 20 ans a été prêté au FC Bâle cette saison. Auteur de 2 buts et 1 passe décisive, il a bénéficié d’un temps de jeu important qui lui a permis de prendre de l’expérience dans le championnat suisse. Son ambition est à présent de s’imposer au Borussia Dortmund… ou de rejoindre un top club européen dans le cadre d’un transfert définitif pour lancer pleinement sa carrière.

« Julien Duranville est actuellement très proche de la Ligue 1. Trois gros clubs se battent actuellement pour lui. Indice : Deux sont du sud de la France » nous apprend le compte spécialisé, qui ne cite pas les clubs intéressés mais qui lâche tout de même de très gros indices quant à leur identité. Justement, le compte spécialisé Le Fussball sur X nous apprend que deux clubs du sud de la France, dont probablement l’Olympique de Marseille fait partie, sont très intéressés par la possibilité de récupérer Julien Duranville lors du prochain mercato nous apprend le compte spécialisé, qui ne cite pas les clubs intéressés mais qui lâche tout de même de très gros indices quant à leur identité.

L'OM dans la course pour Julien Duranville ?

L’AS Monaco, l’OGC Nice et donc l’Olympique de Marseille pourraient notamment être concernés, mais la piste niçoise demeure la moins probable au vu des faibles moyens économiques alloués par Ineos, d’autant que le club est à la lutte pour ne pas descendre en Ligue 2. Un troisième club, qui ne se situe pas dans le sud de la France, est aussi en course. Il pourrait s’agir de Lille, Lens, Lyon ou encore du Paris FC, des écuries ambitieuses en mesure de payer les 8 à 10 millions d’euros qui seront probablement réclamés par le Borussia Dortmund en cas de transfert. Reste maintenant à savoir qui dégainera le premier pour attirer l’international espoirs belge, et quel projet aura les faveurs de Julien Duranville à l’intersaison.