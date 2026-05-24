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OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

OM24 mai , 8:00
parCorentin Facy
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Intéressé par Bruno Genesio, l’OM semble de plus en plus chaud sur Christophe Galtier, lequel est à ce jour la priorité de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi pour succéder à Habib Beye.
Tout va changer à l’Olympique de Marseille cet été. Le futur président est déjà connu en la personne de Stéphane Richard. L’ancien patron d’Orange a porté son dévolu sur Grégory Lorenzi pour succéder à Medhi Benatia à la direction sportive du club. La première mission de l’ancien dirigeant de Brest est d’envergure : trouver un entraîneur pour succéder à Habib Beye, qui n’a pas apporté satisfaction durant cette deuxième partie de saison. Depuis plusieurs jours, le nom de Bruno Genesio est évoqué avec insistance.
Le coach du LOSC est en fin de contrat avec les Dogues et la piste est sérieuse. Mais elle n’est plus prioritaire aux yeux du board olympien. En effet, le journaliste Sacha Nabet nous apprend que l’OM fait désormais de Christophe Galtier, sur le départ de Neom en Arabie Saoudite, sa priorité. L’ancien entraîneur de Nice et du PSG est déjà sur place, preuve que tout pourrait aller très vite.

Galtier est à Marseille, l'OM en fait sa priorité 

« Christophe Galtier est actuellement à Marseille, à l’Intercontinental. Le visage du nouvel entraîneur se dessine peu à peu. Genesio est toujours dans la course, mais l’OM donne sa priorité au Marseillais ! » a publié notre confrère sur X. La Minute OM a de son côté apporté quelques précisions, indiquant que Christophe Galtier était à Marseille pour de simples vacances prévues de longue date. Mais que sa signature en faveur du club phocéen était bien une possibilité à prendre sérieusement en compte.

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« Il est là pour des vacances prévues depuis un mois… mais l’un n’empêche peut-être pas l’autre » a précisé le compte spécialisé sur l’actualité de l’Olympique de Marseille. On se dirige plus que jamais vers une finale entre Bruno Genesio et Christophe Galtier pour le banc marseillais, avec à présent un réel avantage pour l’ancien champion de France avec Lille et Paris. Reste à voir si tout ce beau monde trouvera un accord, d’autant que Christophe Galtier n’est pas encore libre, son club saoudien de Neom ne l’ayant pas encore libéré.
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On repasse la L1 à 20? A 19? On joue les barrages une semaine avant la reprise, à charge pour les clubs de gérer leurs mercatos ? Ils n'ont pas complétement tort. Cela aurait dû être anticipé

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faut esperer d avoir le nez creux comme cette année, car ça ne pourra pas etre ça tous les ans

OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

ça voudra dire qu il a reussi. et sinon Sage que vous avez viré comme un malpropre? qui lui suce la teub maintenant? mdr

OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

tout est politique dans ta vie de merde....... vicitme. ouinouin comme ton gourou. taré. un bon menage pour degager toutes les veroles comme toi et ton groupe de supporter qui vivent sur l OM depuis des decennies

OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

Les marseillais qui en voulais pas vont retourner leurs veste en disant que c’est le meilleur entraîneur 🤭

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