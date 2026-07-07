Nantes : Un club de Ligue 1 envoie plus de 15 ME pour Abline

Nantes : Un club de Ligue 1 envoie plus de 15 ME pour Abline

FC Nantes07 juil. , 22:30
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Relégué en Ligue 2, le FC Nantes n’a aucune chance de conserver Matthis Abline la saison prochaine. Le buteur des Canaris ne sera toutefois pas bradé par Waldemar Kita, qui réclame plus de 15 millions d’euros.
En dépit d’une saison 2025-2026 plutôt moyenne avec seulement 8 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, Matthis Abline conserve une très belle cote sur le marché des transferts. Ciblé par l’Olympique de Marseille ou encore le Paris FC l’an passé, l’ancien attaquant du Stade Rennais n’échappera pas à un départ du FC Nantes cette fois. La relégation en Ligue 2 des Canaris a scellé son sort et Abline, sous contrat jusqu’en juin 2028, va enfin pouvoir découvrir un nouveau challenge.
Reste à savoir où va rebondir le natif d’Angers, pour qui Waldemar Kita se montre toujours aussi gourmand. Une piste tient la corde en Ligue 1 selon FootMercato : l’AS Monaco. Le club de la Principauté se prépare à perdre Folarin Balogun. Auteur d’une très belle Coupe du monde sous les couleurs des Etats-Unis avec 3 buts inscrits, l’ancien buteur de Reims et d’Arsenal va quitter la France pour plus de 30 millions d’euros.

Monaco va revenir à la charge pour Abline

L’ASM doit préparer la suite et cible trois buteurs selon le média : Lassine Sinayoko, un buteur mystère évoluant à l’étranger… et Matthis Abline. Pour le buteur nantais, Monaco a déjà proposé 15 millions d’euros, une proposition rejetée par Waldemar Kita. Mais tout laisse à penser que l’ASM va revenir à la charge avec une offre supérieure pour l’attaquant français de 23 ans.

Lire aussi

Un joueur de Ligue 2 pour 10 ME, l’OM est sur le coupUn joueur de Ligue 2 pour 10 ME, l’OM est sur le coup
Accord PSG-Akliouche, Monaco répond à Luis CamposAccord PSG-Akliouche, Monaco répond à Luis Campos
En effet, le contact est maintenu entre Monaco et Nantes et une nouvelle offre pourrait donc rapidement être envoyée par le pensionnaire du stade Louis II. La question est maintenant de savoir jusqu’à quel tarif Monaco est prêt à monter et quelle est la somme réclamée par Nantes pour son attaquant. Une chose est en tout cas (presque) certaine, l’ASM n’a pas abandonné le dossier Abline et les négociations vont se poursuivre avec du côté du joueur l’espoir de voir un accord trouvé au plus vite pour se projeter sur la saison à venir, en Ligue 1 et non pas en Ligue 2.
Articles Recommandés
Psg Chevalier Bloque La Signature De Diogo Costa
PSG

PSG : Chevalier bloque la signature de Diogo Costa

15 Millions Pour Son Buteur Lol Va Frapper Fort
OL

15 millions pour son buteur, l'OL va frapper fort

Legypte Annonce Que Le Mondial Est Truque Largentine Sera Championne
Mondial 2026

L’Egypte annonce que le Mondial est truqué, l'Argentine sera championne

Suisse Colombie Les Compos 22h Sur Bein 1 Et M6
Mondial 2026

Suisse - Colombie : les compos (22h sur BeIN 1 et M6)

Fil Info

07 juil. , 22:00
PSG : Chevalier bloque la signature de Diogo Costa
07 juil. , 21:30
15 millions pour son buteur, l'OL va frapper fort
07 juil. , 21:00
L’Egypte annonce que le Mondial est truqué, l'Argentine sera championne
07 juil. , 20:40
Suisse - Colombie : les compos (22h sur BeIN 1 et M6)
07 juil. , 20:30
Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale
07 juil. , 20:07
CdM 2026 : Programme TV et résultats des 8es de finale
07 juil. , 20:05
Le miracle argentin, merci Messi
07 juil. , 20:05
Mondial 2026 : Le programme TV des quarts de finale
07 juil. , 19:30
La FIFA désigne cinq arbitres argentins, la France tremble

Derniers commentaires

OM : Kebbal successeur de Greenwood, c'est validé

Ce n'est pas plutôt "sait parents" ?😂

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

Quel est l'arbitre qui s'occupait de la VAR ? 😏 C'est Isaak Bashevkin (arbitre Norvégien) qui était à la VAR. La FIFA a bien fait les choses en mettant 3 arbitres Français (Un arbitre central et deux arbitres de touche) et deux arbitres Norvégiens (un à la VAR, l'autre 4ème arbitre). Mais... l'Equipe de France aura moins de chance avec 5 arbitres Argentins désignés. Ils vont s'occuper de tout. ^^

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

Merci au Maroc pour c est image , maintenant on sait que la FIFA est pro Argentine

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

Mais non... arrêtez !!!.... on va dire que vous êtes des complotistes ! Mdr

15 millions pour son buteur, l'OL va frapper fort

🤣🤣🤣15m. Pour un super buteur,non mais la foot 01 faut arrêter la connerie

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading