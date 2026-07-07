Nantes : Un club de Ligue 1 envoie plus de 15 ME pour Abline

Relégué en Ligue 2, le FC Nantes n’a aucune chance de conserver Matthis Abline la saison prochaine. Le buteur des Canaris ne sera toutefois pas bradé par Waldemar Kita, qui réclame plus de 15 millions d’euros.

En dépit d’une saison 2025-2026 plutôt moyenne avec seulement 8 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, Matthis Abline conserve une très belle cote sur le marché des transferts. Ciblé par l’Olympique de Marseille ou encore le Paris FC l’an passé, l’ancien attaquant du Stade Rennais n’échappera pas à un départ du FC Nantes cette fois. La relégation en Ligue 2 des Canaris a scellé son sort et Abline, sous contrat jusqu’en juin 2028, va enfin pouvoir découvrir un nouveau challenge.

Reste à savoir où va rebondir le natif d’Angers, pour qui Waldemar Kita se montre toujours aussi gourmand. Une piste tient la corde en Ligue 1 selon FootMercato : l’AS Monaco . Le club de la Principauté se prépare à perdre Folarin Balogun. Auteur d’une très belle Coupe du monde sous les couleurs des Etats-Unis avec 3 buts inscrits, l’ancien buteur de Reims et d’Arsenal va quitter la France pour plus de 30 millions d’euros.

Monaco va revenir à la charge pour Abline

L’ASM doit préparer la suite et cible trois buteurs selon le média : Lassine Sinayoko, un buteur mystère évoluant à l’étranger… et Matthis Abline. Pour le buteur nantais, Monaco a déjà proposé 15 millions d’euros, une proposition rejetée par Waldemar Kita. Mais tout laisse à penser que l’ASM va revenir à la charge avec une offre supérieure pour l’attaquant français de 23 ans.

En effet, le contact est maintenu entre Monaco et Nantes et une nouvelle offre pourrait donc rapidement être envoyée par le pensionnaire du stade Louis II. La question est maintenant de savoir jusqu’à quel tarif Monaco est prêt à monter et quelle est la somme réclamée par Nantes pour son attaquant. Une chose est en tout cas (presque) certaine, l’ASM n’a pas abandonné le dossier Abline et les négociations vont se poursuivre avec du côté du joueur l’espoir de voir un accord trouvé au plus vite pour se projeter sur la saison à venir, en Ligue 1 et non pas en Ligue 2.