Timothy Weah sous le maillot de l'OM
Timothy Weah

L’OM va vendre Weah, il lâche l’info

OM23 mai , 22:00
parEric Bethsy
0
Avec une marge de manœuvre plus étroite, l’Olympique de Marseille devra faire des sacrifices. Des joueurs importants comme Timothy Weah pourraient être vendus cet été.
A l’heure actuelle, il est bien difficile de dire à quoi ressemblera l’effectif de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le club phocéen doit encore nommer un directeur sportif et cherche toujours son futur entraîneur. Dans le flou, le cinquième de Ligue 1 doit également composer avec des moyens limités sur le plan financier. Des sacrifices importants sont à prévoir selon Vincent Moscato, qui ne serait pas surpris d’assister à la vente de l’ailier ou latéral droit Timothy Weah.
« Bien sûr qu'ils aimeraient garder Greenwood et plusieurs joueurs qui tiennent la route. Mais les joueurs qui vont être les plus faciles à vendre et les plus chers cet été, ce sont les meilleurs, a commenté le consultant de RMC. Quand tu as 100 millions de dettes et que tu as des salaires à supprimer… Parce que quand tu as des dettes, c'est simple, il faut faire des économies. (…) Tu vas être obligé de serrer les fesses sur les salaires, de vendre Greenwood parce qu'il peut te ramener peut-être 30 ou 35 millions. Ils vont être obligés de se séparer d'Aubameyang et de Weah aussi. Tu es obligé ! Il faut réduire au maximum ! »

Lire aussi

OM : Geronimo Rulli va quitter MarseilleOM : Geronimo Rulli va quitter Marseille
« Tu ne peux pas jouer en pensant que l'autre (Frank McCourt) va encore remettre la main au pot, a prévenu l’ancien rugbyman. A un moment donné, si il te dit "moi je te mets 20 boules cette année. Il n'y aura pas de 70, 80 millions. J'en suis à 700, je ne vais pas monter à 800 parce que je sais que c'est perdu. Un pauvre mec va me racheter le club pour 100 millions et j'aurais perdu 600, 700, 800 voire 1 milliard donc on arrête", tu es obligé de vendre pour avoir une économie qui correspond à quelque chose. Quand tu as des dettes, tu vends ce qui a de la valeur. C'est triste à dire. » D'autant que l'Américain a clairement annoncé son envie de rester.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366980_0190
Bundesliga

All : Un super Kane offre la coupe au Bayern

ICONSPORT_280738_0003
Serie A

Le président de Naples refuse une offre à 2 milliards !

ICONSPORT_360352_0131
PSG

PSG : Annoncé sur le départ, il veut prolonger

ICONSPORT_366064_0154
OL

OL : Ce Lyonnais privé de Mondial, c’est une bonne nouvelle

Fil Info

23 mai , 21:58
All : Un super Kane offre la coupe au Bayern
23 mai , 21:30
Le président de Naples refuse une offre à 2 milliards !
23 mai , 21:00
PSG : Annoncé sur le départ, il veut prolonger
23 mai , 20:30
OL : Ce Lyonnais privé de Mondial, c’est une bonne nouvelle
23 mai , 20:18
Hull City fait son retour en Premier League
23 mai , 20:00
Greenwood quitte l’OM, son transfert annoncé dimanche
23 mai , 19:58
LdC fém. : L'OL giflé par Barcelone en finale
23 mai , 19:30
Rennes conseille à l’OM d’oublier la Ligue Europa
23 mai , 19:00
Le PSG battu, Barcola fait le bonheur du Bayern

Derniers commentaires

LdC fém. : L'OL giflé par Barcelone en finale

Rien avoir avec la chance quand

Greenwood quitte l’OM, son transfert annoncé dimanche

T'es un espèce de gros malade... comparer sulc et greenwood, après venant de toi ca m'étonne pas ..

Greenwood quitte l’OM, son transfert annoncé dimanche

Oui il est plus complet il est plus fragile que greewood

Greenwood quitte l’OM, son transfert annoncé dimanche

Sulc c'est plus complet et constant. Mais moins bon sur pénalty

LdC fém. : L'OL giflé par Barcelone en finale

le second but les a assommées

CalendrierRésultats

Loading