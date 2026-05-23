L’OM va vendre Weah, il lâche l’info

Avec une marge de manœuvre plus étroite, l’Olympique de Marseille devra faire des sacrifices. Des joueurs importants comme Timothy Weah pourraient être vendus cet été.

A l’heure actuelle, il est bien difficile de dire à quoi ressemblera l’effectif de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Le club phocéen doit encore nommer un directeur sportif et cherche toujours son futur entraîneur. Dans le flou, le cinquième de Ligue 1 doit également composer avec des moyens limités sur le plan financier. Des sacrifices importants sont à prévoir selon Vincent Moscato, qui ne serait pas surpris d’assister à la vente de l’ailier ou latéral droit Timothy Weah.

« Bien sûr qu'ils aimeraient garder Greenwood et plusieurs joueurs qui tiennent la route. Mais les joueurs qui vont être les plus faciles à vendre et les plus chers cet été, ce sont les meilleurs, a commenté le consultant de RMC. Quand tu as 100 millions de dettes et que tu as des salaires à supprimer… Parce que quand tu as des dettes, c'est simple, il faut faire des économies. (…) Tu vas être obligé de serrer les fesses sur les salaires, de vendre Greenwood parce qu'il peut te ramener peut-être 30 ou 35 millions. Ils vont être obligés de se séparer d'Aubameyang et de Weah aussi. Tu es obligé ! Il faut réduire au maximum ! »

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« Tu ne peux pas jouer en pensant que l'autre (Frank McCourt) va encore remettre la main au pot, a prévenu l’ancien rugbyman. A un moment donné, si il te dit "moi je te mets 20 boules cette année. Il n'y aura pas de 70, 80 millions. J'en suis à 700, je ne vais pas monter à 800 parce que je sais que c'est perdu. Un pauvre mec va me racheter le club pour 100 millions et j'aurais perdu 600, 700, 800 voire 1 milliard donc on arrête", tu es obligé de vendre pour avoir une économie qui correspond à quelque chose. Quand tu as des dettes, tu vends ce qui a de la valeur. C'est triste à dire. » D'autant que l'Américain a clairement annoncé son envie de rester.