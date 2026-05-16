Michael Olise élu meilleur joueur de Bundesliga

Ne cherchez pas trop longtemps le responsable de la crise en Ligue 1. Ben... tu regardes Vincent Labrune et le Qatar... et là... tu as tout compris. Vivement qu'ils se barrent du Football Français !
Que ce soit Nice, Le Havre ou Auxerre, ils sont tous les trois plus fort que l'ASSE... même si sur un match... tout est possible.
T'arrive à le comprendre ?
Oula
Ont dirait le joueur strasbourgeois
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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