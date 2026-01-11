ICONSPORT_281658_0163

OM : Une minute en Ligue 1, il fait craquer l’Espagne

OM11 janv. , 8:20
parGuillaume Conte
1
L'OM ne compte plus sur lui depuis cet été, mais Neal Maupay n'est pas pressé de quitter un club qui le rémunère très bien. Une solution venue d'Espagne arrive à point nommé.
Chouchou de Roberto De Zerbi à son arrivée en août 2024, Neal Maupay a progressivement disparu de la circulation à l’Olympique de Marseille. L’attaquant de poche a appris en début de saison qu’il était écarté du groupe, et non inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions. Un coup dur qui n’a pas fait faiblir sa motivation, lui qui a disputé un match avec la National 3 pour essayer de garder le rythme, avec un but sur pénalty à la clé.

Le FC Séville arrive sans un sou en poche

Concernant le monde professionnel, Neal Maupay a quasiment fait une croix sur cette saison à l’OM. Une minute de temps de jeu à Nice en Ligue 1, c’est tout ce que l’ancien d’Everton a eu à se mettre sous la dent avec Roberto De Zerbi. Il a tout de même disputé un match de Coupe de France, lors de la balade face à Bourg-en-Bresse (6-0). Marseille lui ouvre donc grand la porte pour un départ, même s’il est difficile de mettre en avant un joueur qui ne joue pas.

Et pourtant, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Neal Maupay fait saliver le FC Séville, qui est à la recherche d’un attaquant de pointe cet hiver. « Le club andalou est très intéressé », assure même l’insider spécialisé dans le mercato. Il faut dire que le FC Séville a bien du mal à retrouver les premiers rangs en Liga, avec encore une année qui s’annonce avec la lutte pour le maintien, étant donnée la 13e place actuelle, avec seulement trois points d’avance sur Valence, le 18e.
L’OM pourrait ainsi se défaire d’un indésirable, dont le salaire est le principal problème. Il ne faut toutefois pas s’attendre à un miracle de la part du club espagnol, en difficulté financière et qui misait sur de belles ventes pour équilibrer ses comptes. Ce n’est pour le moment pas le cas et le FC Séville arrive donc à Marseille avec des moyens très limités.
N. Maupay

N. Maupay

FranceFrance Âge 29 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

Abdelli quitte le Maroc, direction l’OM !

Je remercie les dieux du foot pour avoir bifurqué abdelli à l’OM et pas à Lyon ! Je pense pas me tromper mais lui c’est un plot qui marche sur le terrain, ce mec va pourrir le vestiaire du club qui va le recruter et rien que pour ça je remercie l’OM

Le PSG met Barcola dans de sales draps

Je penses surtout qu’il a compris l’erreur de signer à Paris ! C’est pas un troll mais juste que sont niveau n’était pas à la hauteur du PSG à ce moment, à mon sens 1 année supplémentaire à Lyon lui aurait été plus favorable pour lui et Lyon mais l’appât du gain a été plus fort et ont voit le résultat

OM : Une minute en Ligue 1, il fait craquer l’Espagne

La cristalline lui a couté cher à maupay !!! Comme quoi le karma🤣

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

ce bon vieux journal pro parisien. qui sort un article a charge contre l OM quelle surprise. juste pour suce du parigot et vendre du journal. a gerber. masi ca fait mouillé les bobos. et fait fretiller les mongols. donc c est deja ça

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

lol. wow t es arrangé toi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

