OM : Une minute en Ligue 1, il fait craquer l’Espagne

L'OM ne compte plus sur lui depuis cet été, mais Neal Maupay n'est pas pressé de quitter un club qui le rémunère très bien. Une solution venue d'Espagne arrive à point nommé.

Chouchou de Roberto De Zerbi à son arrivée en août 2024, Neal Maupay a progressivement disparu de la circulation à l’Olympique de Marseille . L’attaquant de poche a appris en début de saison qu’il était écarté du groupe, et non inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions. Un coup dur qui n’a pas fait faiblir sa motivation, lui qui a disputé un match avec la National 3 pour essayer de garder le rythme, avec un but sur pénalty à la clé.

Le FC Séville arrive sans un sou en poche

Concernant le monde professionnel, Neal Maupay a quasiment fait une croix sur cette saison à l’OM. Une minute de temps de jeu à Nice en Ligue 1, c’est tout ce que l’ancien d’Everton a eu à se mettre sous la dent avec Roberto De Zerbi. Il a tout de même disputé un match de Coupe de France, lors de la balade face à Bourg-en-Bresse (6-0). Marseille lui ouvre donc grand la porte pour un départ, même s’il est difficile de mettre en avant un joueur qui ne joue pas.

Le club andalou est très intéressé », assure même l’insider spécialisé dans le Et pourtant, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Neal Maupay fait saliver le FC Séville, qui est à la recherche d’un attaquant de pointe cet hiver. «», assure même l’insider spécialisé dans le mercato . Il faut dire que le FC Séville a bien du mal à retrouver les premiers rangs en Liga , avec encore une année qui s’annonce avec la lutte pour le maintien, étant donnée la 13e place actuelle, avec seulement trois points d’avance sur Valence, le 18e.

L’OM pourrait ainsi se défaire d’un indésirable, dont le salaire est le principal problème. Il ne faut toutefois pas s’attendre à un miracle de la part du club espagnol, en difficulté financière et qui misait sur de belles ventes pour équilibrer ses comptes. Ce n’est pour le moment pas le cas et le FC Séville arrive donc à Marseille avec des moyens très limités.