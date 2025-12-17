ICONSPORT_276526_0048
Neal MAUPAY

OM : Maupay et Lirola, les deux lofteurs les plus cools du monde

OM17 déc. , 9:30
parMehdi Lunay
0
A Marseille, le mercato peut sérieusement tendre les rapports entre la direction et certains joueurs. Les indésirables sont envoyés dans le loft. Une épreuve qui a été difficile pour Chancel Mbemba, beaucoup moins pour Neal Maupay et Pol Lirola.
Plus en retrait ces derniers temps, Pablo Longoria va logiquement revenir sur le devant de la scène dès janvier. Le mercato est le moment lors duquel le président de l'OM s'exprime le mieux. Ventes, achats, l'Espagnol ne reste jamais inactif et se permet souvent de bouleverser l'effectif de ses entraîneurs. Quand il juge qu'un joueur doit quitter Marseille, Longoria met tout en œuvre pour le faire partir. Il utilise notamment le très controversé loft où plusieurs indésirables se sont côtoyés ces dernières années.

Maupay et Lirola se sentent bien dans le loft

Le cas le plus célèbre fut celui de Chancel Mbemba. Anciennement titulaire en défense centrale à l'OM, le Congolais a brutalement quitté le groupe professionnel à l'été 2024 et ne l'a plus jamais retrouvé. Une année d'isolement très mal vécue par le joueur parti au LOSC, jugeant même avoir été « torturé » sans raison par ses dirigeants. Neal Maupay et Pol Lirola n'ont pas le même ressenti. Ecartés l'été dernier, les deux hommes vivent bien cette situation au quotidien selon Foot Mercato.
« Il n’y a pas d'inimitié », nous a-t-on fait savoir. Chacun prend les choses à sa façon. Maupay continue de rigoler avec tout le monde comme avant. De son côté, Lirola ne semble pas impacté. Il n’est pas du tout touché par cette situation, qui semble glisser sur lui. Le fait qu’il soit en fin de contrat le 30 juin prochain peut expliquer cela », écrit le média. Cela ne va pas aider l'OM dans les négociations, surtout pour Neal Maupay qui possède encore 2 ans et demi de contrat chez les Phocéens. Cela pourrait vite se transformer en exil doré pour l'attaquant Franco-argentin.
N. Maupay

N. Maupay

FranceFrance Âge 29 Attaquant

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275962_0214
OL

L'OL mise 4ME au mercato, c'est un coup de génie

ICONSPORT_279864_0016 (1)
ASSE

ASSE : Où passe l'argent ? Il pose une étrange question

ICONSPORT_275675_0015
PSG

Le PSG relance le dossier Akliouche

Fil Info

17 déc. , 10:00
L'OL mise 4ME au mercato, c'est un coup de génie
17 déc. , 9:00
ASSE : Où passe l'argent ? Il pose une étrange question
17 déc. , 8:40
Le PSG relance le dossier Akliouche
17 déc. , 8:20
L'OL accepte l'ultime exigence d'Endrick
17 déc. , 8:00
L'OM dit non à Kanté, Abdelli arrive
17 déc. , 7:00
TV : PSG - Flamengo, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
17 déc. , 6:45
Paris Sportifs : Le PSG champion du monde, le bon plan à 155 euros
16 déc. , 23:15
PSG : Ibrahim Mbaye prolonge à Paris jusqu'en 2028

Derniers commentaires

L'OM dit non à Kanté, Abdelli arrive

Apparemment Ounahi n'a pas servi de leçon. J'ai rien contre Abdeli mais on a vu que passer d'Angers a l'OM, y'a un gouffre. Je ne dirais pas que ce sera un flop sûr mais de gros doutes quand même

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

toi tu as lu que le titre mdr

L'OL accepte l'ultime exigence d'Endrick

Mais oui... Vu l'attaque du Brésil, désolé il faudra qu'il plante et qu'il se montre, sinon il n'ira pas à la WC. Et en 5 mois, c'est quasi improbable (je peux me tromper). Et explique ton argument faut pas inventer.. De quoi ?

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Le PSG a de mémoire perdu en finale de la coupe du monde des clubs de la FIFA face à Chelsea..... un club dont le budget est tres voisin de celui du PSG environ 800M€... Pour rappel le 2° budget en France c’est l’OM avec seulement 290 M€. Que le PSG soit le meilleur club de France A JAMAIS serait la moindre des choses. Outre manche il y a quand même 6 clubs qui dépassent les 550M€, mais bon les anglais payent 70€/ mois pour voir la totalité des matchs de 1° league !!!

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

ca reste aussi un trophee en bois!! et quand tu dis la vrai coupe du monde c'est pour te rassurer mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading