OM : Maupay et Lirola, les deux lofteurs les plus cools du monde

A Marseille, le mercato peut sérieusement tendre les rapports entre la direction et certains joueurs. Les indésirables sont envoyés dans le loft. Une épreuve qui a été difficile pour Chancel Mbemba, beaucoup moins pour Neal Maupay et Pol Lirola.

Plus en retrait ces derniers temps, Pablo Longoria va logiquement revenir sur le devant de la scène dès janvier. Le mercato est le moment lors duquel le président de l' OM s'exprime le mieux. Ventes, achats, l'Espagnol ne reste jamais inactif et se permet souvent de bouleverser l'effectif de ses entraîneurs. Quand il juge qu'un joueur doit quitter Marseille, Longoria met tout en œuvre pour le faire partir. Il utilise notamment le très controversé loft où plusieurs indésirables se sont côtoyés ces dernières années.

Maupay et Lirola se sentent bien dans le loft

Le cas le plus célèbre fut celui de Chancel Mbemba. Anciennement titulaire en défense centrale à l'OM, le Congolais a brutalement quitté le groupe professionnel à l'été 2024 et ne l'a plus jamais retrouvé. Une année d'isolement très mal vécue par le joueur parti au LOSC, jugeant même avoir été « torturé » sans raison par ses dirigeants. Neal Maupay et Pol Lirola n'ont pas le même ressenti. Ecartés l'été dernier, les deux hommes vivent bien cette situation au quotidien selon Foot Mercato.

« Il n’y a pas d'inimitié », nous a-t-on fait savoir. Chacun prend les choses à sa façon. Maupay continue de rigoler avec tout le monde comme avant. De son côté, Lirola ne semble pas impacté. Il n’est pas du tout touché par cette situation, qui semble glisser sur lui. Le fait qu’il soit en fin de contrat le 30 juin prochain peut expliquer cela », écrit le média. Cela ne va pas aider l'OM dans les négociations, surtout pour Neal Maupay qui possède encore 2 ans et demi de contrat chez les Phocéens. Cela pourrait vite se transformer en exil doré pour l'attaquant Franco-argentin.