Maupay banni de l'OM, ça fait marrer Everton

OM24 oct.
Quentin Mallet
Après une première saison sur la Canebière très moyenne, Neal Maupay s'est complètement fait dépasser dans la hiérarchie des attaquants et n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de l'exercice en cours. Une situation qui amuse les supporters… d'Everton.
Lors de l'été 2024, Neal Maupay rejoignait l'Olympique de Marseille sous forme de prêt avec obligation d'achat en provenance d'Everton. Arrivé pour apporter de la profondeur dans la rotation des attaquants, il a pleinement rempli son rôle de second couteau tout au long de la saison. Avec seulement 4 buts et 4 passes décisives en 22 matchs de Ligue 1, il n'a pas forcément convaincu sa direction, ni Roberto De Zerbi, de lui faire confiance pour une deuxième saison.

Avec les différents recrutements réalisés en attaque par le tandem Longoria - Benatia l'été dernier, Neal Maupay a définitivement perdu toutes ses chances de jouer sous les couleurs de l'OM. Systématiquement écarté du groupe marseillais, il ne s'entraine même plus avec le reste de ses coéquipiers. Une situation qui fait bien rire les supporters d'Everton qui ont en travers de la gorge la façon dont l'histoire avec les Toffees s'est terminée.

Neal Maupay fait marrer Everton

« Neal Maupay a partagé une image du film d'évasion The Shawshank Redemption lorsqu'il a quitté Everton pour l'Olympique de Marseille, mais il se retrouve désormais piégé là-bas car son transfert s'est transformé en cauchemar », explique le Liverpool Echo dans un récent article consacré à l'ancien attaquant d'Everton. Un rappel sur les conditions de son départ qui a de quoi faire rire les supporters des Toffees, maintenant qu'il est à nouveau pris en otage à l'OM. Sur X, certains n'ont pas mâché leurs mots à l'égard du Versaillais.
« Je n'ai jamais vu un joueur de football se comporter comme ça, ridiculisant les supporters d'Everton qui ont payé son salaire de plusieurs millions de livres. Il aurait pu se taire et trouver un autre club », « Quand je passe une mauvaise journée… vous connaissez la suite », « Je souligne qu'on a toujours eu l'impression que Maupay avait une mauvaise attitude et il était désobligeant envers Everton », peut-on lire sur le réseau social d'Elon Musk en réponse aux articles mentionnant la mise à l'écart de Neal Maupay. Le chambrage orchestré par le joueur s'est décidément transformé en retour de bâton.
