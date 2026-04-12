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Bonne nouvelle pour l'OM, le nouveau boss ne connait pas le foot

OM12 avr. , 19:00
parHadrien Rivayrand
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L’Olympique de Marseille veut aller de l’avant depuis la nomination de Stéphane Richard. Le nouveau président phocéen aura notamment pour mission de trouver un directeur sportif, alors que Medhi Benatia va quitter le navire dans quelques semaines.
L’Olympique de Marseille a encore un objectif majeur à atteindre d’ici la fin de saison : valider sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Ensuite, l’heure sera au bilan. Mais d’ores et déjà, l’OM sait que Medhi Benatia quittera son poste de directeur sportif. Stéphane Richard, nouveau président du club phocéen, sera chargé de lui trouver un successeur. Une tâche loin d’être simple au vu de l’influence du Marocain à Marseille.

Stéphane Richard, une bonne nouvelle pour l'OM ?

Mais pour Djibril Cissé, tout devrait bien se passer avec un président comme Richard. Lors d’un passage sur La Chaîne L'Équipe, l’ancien attaquant des Bleus et de l’OM a en effet déclaré : « Le fait qu’il ne s’y connaisse pas trop en football, moi ça me va parce que ça veut dire qu’il va être obligé de prendre une pointure comme directeur sportif. Il devra choisir quelqu’un qui s’y connaît et qui a les contacts.
Le binôme directeur sportif-entraîneur, il ne faudra pas se tromper. Pour le coach, je jouerais la carte de la jeunesse. Un entraîneur jeune, qui connaît la nouvelle génération. Un peu comme Rúben Amorim au Sporting ? Oui. »

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Habib Beye n’a pas encore quitté l’OM et joue gros en cette fin de saison. En cas de qualification pour la Ligue des champions, l’ancien du Stade Rennais pourrait poursuivre l’aventure. Dans le cas contraire, il paraît difficile d’imaginer un avenir pour lui dans la cité phocéenne.
Quoi qu’il en soit, le travail ne manquera pas pour Stéphane Richard, immédiatement plongé dans le grand bain et sous pression pour faire les bons choix par des fans de l'Olympique de Marseille plus que jamais frustrés de la saison vécue.
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Nous on va peut-être vers notre 14 eme titres et une seconde étoile !!!! Le vrai adversaire de l om c est lyon nous maintenant c est plus des chelsea Liverpool barca.. l om c était sympa annee 90 mais c est tres loin maintenant...deja qu il finisse second .

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Il sort celui qui a trop de pression … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
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5029148749418
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49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
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11
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3628106123743-6
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14
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2929611122437-13
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242959152337-14
17
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18
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152936202663-37

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