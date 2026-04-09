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Medhi Benatia enterre l’OM avant de partir

OM09 avr. , 10:20
parEric Bethsy
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En difficulté pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Habib Beye n’est pas forcément responsable de la situation. Le club phocéen subit peut-être les conséquences du choix de son directeur du football Medhi Benatia.
Ça se complique pour l’Olympique de Marseille. Battus à Monaco (2-1) dimanche dernier, les Marseillais n’ont pas seulement chuté du podium de Ligue 1. Le vice-champion de France a surtout relancé la course à la qualification en Ligue des Champions. Lille, l’ASM, l’Olympique Lyonnais et même le Stade Rennais peuvent barrer la route du club phocéen. On n’en est pas encore au stade de l’échec d’Habib Beye, tempère le consultant Jérôme Alonzo, qui pointe tout de même des circonstances inquiétantes pour l’entraîneur olympien.

Beye, une erreur de casting ?

« Un échec, ce serait sévère et injuste, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Il peut très bien battre Rennes à la dernière journée et finir troisième. Et là, ça ne sera pas un échec. En revanche, en échec, oui, mais ce n’est pas le seul fautif. Oui Habib Beye le coach est en échec. Sur ce que je vois franchement, les matchs… Rennes, typiquement avec Haise, au bout de 10 jours, tu vois une dynamique. Beye n’est pas aidé par un contexte, par ses joueurs, par ce club qui vit dans le mélodrame depuis la journée 1 et même avant parce que l’été a été compliqué. Je ne l’excuse pas, je dis qu’il est en échec pour ces raisons. Et la principale, c’est qu’il y a des joueurs dans cette équipe qui ont un niveau catastrophique. Je parle juste football. »
« Je ne suis pas encore sûr que Beye soit un bon coach de Ligue 1. Je n’en sais rien. Et de ce que je vois là, je n’ai encore pas la certitude qu’il le soit, a poursuivi Jérôme Alonzo, avant de revenir sur la nomination du Franco-Sénégalais. Est-ce qu’il n’y a pas une erreur à la base ? J’avais dit ici le jour où Habib a été mis en poste que s’il échoue, j’en voudrais plus à la personne qui l’a nommé qu’à lui. Est-ce que c’est une bonne idée de prendre Habib Beye, à l’époque 44 matchs en pro (comme entraîneur), dans ce contexte-là ? C’était un pari de prendre Habib Beye qui sortait d’un échec à Rennes. » Rappelons que le successeur de Roberto De Zerbi avait été choisi par le directeur du football Medhi Benatia, sur le point de quitter l’Olympique de Marseille en fin de saison.
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Si tu veux... mais jai pas souvenir dun penalty cadeau et de vous avoir vue jouer a 10 plus dune mitemps avec votre meilleur élément expulsé...

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On verra bien le bilan du club pour savoir si on est tant sauvé que ca ... alors certes on a tres bien vendu et on a divisé par deux la masse salariale mais je reste encore perplexe si le club n'a aucune qualification europeene. .. car sans ca on finira par ne plus reussir a lutter pour les 6 premieres places ... cette année on a eu bcp de chance que le mercato soit ultra performant et de l'autre de la malchance d'avoir eu tant de blessé .. on pensera a strasbourg qui nous a tué fofana egalement .. il avait été seché comme ca a plusieurs reprise les matchs precedents on avait dit qu'a force ca finirait mal .. je trouve que les sanctions pour ce genre de tacle ultra dangereux devrait etre plus lourde car 3 matchs contre une saison au tas voir meme peut etre plus c'est pas cher payé.. tu prends 8 mois parce que tu t'enerves contre un arbitre mais 3 matchs alors que t'envoi un joueur a l'hosto

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Mais qui a fait ca ?? Si on peut avoir son nom et son prénom au moins !!.. Sans déconner pondre une merde pareille et le pire cest que celui qui a fait cette merde a du être grâcement payé pour ca...

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Tu n'as rien compris ! Le propriétaire reste John Textor. A ce que je sache... il n'a pas vendu l'OL. ^^

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382891183842-4
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13
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