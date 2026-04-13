OM : Greenwood, Balerdi... Ces 4 titulaires que Marseille veut vendre

Le mercato sera une fois de plus très agité à l’OM l’été prochain. Plusieurs titulaires ont de fortes chances de quitter le club, à commencer par Mason Greenwood et Leonardo Balerdi.

La Provence fait justement le point sur les potentiels départs et sur les joueurs qui, au contraire, ont de fortes chances de rester. Nouveau logo, nouveau président , bientôt nouveau directeur sportif et à n’en pas douter nouvel effectif, l’Olympique de Marseille va (encore) tout changer cet été. Frank McCourt a nommé la semaine dernière Stéphane Richard à la présidence, lequel va devoir trouver le successeur de Medhi Benatia en charge du sportif. Le futur directeur du football aura une large mission, à commencer par celle de rebâtir l’effectif en grande partie lors du prochain mercato. Dans son édition du jour,fait justement le point sur les potentiels départs et sur les joueurs qui, au contraire, ont de fortes chances de rester.

Selon le quotidien régional, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Igor Paixao, Hamed Traoré, Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang et Quinten Timber incarnent le projet OM 2026-2027. Ils devraient rester au même titre que Geoffrey Kondogbia et Himad Abdelli. En revanche, plusieurs titulaires actuels sont clairement sur le départ. Parmi eux, le capitaine nommé par Habib Beye, à savoir Pierre-Emile Hojbjerg. Après deux ans dans la cité phocéenne, l’international danois pourrait être tenté d’aller voir ailleurs et il ne sera pas retenu au vu de ses émoluments colossaux, proches de 500.000 euros bruts par mois.

Hojbjerg, Rulli et Balerdi poussés vers la sortie

La tendance est aussi à un départ pour Geronimo Rulli, « en nette régression » cette saison après un premier exercice flamboyant sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le constat vaut aussi pour Leonardo Balerdi, en grosse difficulté après avoir brillé ces deux dernières saisons. L’Argentin a peut-être fait l’année de trop à Marseille et il ne sera pas retenu en cas de proposition XXL. Une offre impossible à refuser, c’est aussi ce qu’il faudra pour que Mason Greenwood s’en aille. Le meilleur buteur olympien depuis deux ans est susceptible de faire ses valises si un top club européen (ou saoudien) signe un chèque important.

Greenwood sacrifié pour passer la DNCG ?

Il est perçu par l’état-major de l’OM comme « la monnaie d’échange idéale pour combler les trous devant la DNCG », même si tout reste possible le concernant. Des joueurs moins utilisés comme Jeffrey de Lange, CJ Egan-Riley ou encore Tochukwu Nnadi pourraient aussi s’en aller. Enfin, les départs d’Ethan Nwaneri, d’Arthur Vermeeren, de Benjamin Pavard (fin de prêt) ainsi que de Bilal Nadir (fin de contrat) sont eux actés à 99%. La preuve s’il en fallait une que le mercato sera une fois de plus très mouvementé à l’Olympique de Marseille à l’intersaison.