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OM : Greenwood, Balerdi... Ces 4 titulaires que Marseille veut vendre

OM13 avr. , 8:20
parCorentin Facy
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Le mercato sera une fois de plus très agité à l’OM l’été prochain. Plusieurs titulaires ont de fortes chances de quitter le club, à commencer par Mason Greenwood et Leonardo Balerdi.
Nouveau logo, nouveau président, bientôt nouveau directeur sportif et à n’en pas douter nouvel effectif, l’Olympique de Marseille va (encore) tout changer cet été. Frank McCourt a nommé la semaine dernière Stéphane Richard à la présidence, lequel va devoir trouver le successeur de Medhi Benatia en charge du sportif. Le futur directeur du football aura une large mission, à commencer par celle de rebâtir l’effectif en grande partie lors du prochain mercato. Dans son édition du jour, La Provence fait justement le point sur les potentiels départs et sur les joueurs qui, au contraire, ont de fortes chances de rester.
Selon le quotidien régional, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Igor Paixao, Hamed Traoré, Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang et Quinten Timber incarnent le projet OM 2026-2027. Ils devraient rester au même titre que Geoffrey Kondogbia et Himad Abdelli. En revanche, plusieurs titulaires actuels sont clairement sur le départ. Parmi eux, le capitaine nommé par Habib Beye, à savoir Pierre-Emile Hojbjerg. Après deux ans dans la cité phocéenne, l’international danois pourrait être tenté d’aller voir ailleurs et il ne sera pas retenu au vu de ses émoluments colossaux, proches de 500.000 euros bruts par mois.

Hojbjerg, Rulli et Balerdi poussés vers la sortie

La tendance est aussi à un départ pour Geronimo Rulli, « en nette régression » cette saison après un premier exercice flamboyant sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le constat vaut aussi pour Leonardo Balerdi, en grosse difficulté après avoir brillé ces deux dernières saisons. L’Argentin a peut-être fait l’année de trop à Marseille et il ne sera pas retenu en cas de proposition XXL. Une offre impossible à refuser, c’est aussi ce qu’il faudra pour que Mason Greenwood s’en aille. Le meilleur buteur olympien depuis deux ans est susceptible de faire ses valises si un top club européen (ou saoudien) signe un chèque important.

Greenwood sacrifié pour passer la DNCG ?

Il est perçu par l’état-major de l’OM comme « la monnaie d’échange idéale pour combler les trous devant la DNCG », même si tout reste possible le concernant. Des joueurs moins utilisés comme Jeffrey de Lange, CJ Egan-Riley ou encore Tochukwu Nnadi pourraient aussi s’en aller. Enfin, les départs d’Ethan Nwaneri, d’Arthur Vermeeren, de Benjamin Pavard (fin de prêt) ainsi que de Bilal Nadir (fin de contrat) sont eux actés à 99%. La preuve s’il en fallait une que le mercato sera une fois de plus très mouvementé à l’Olympique de Marseille à l’intersaison.

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On va qu'il arrive avoir droit a tous les manges pavés dès que l'OL va publier ses comptes ou passer devant la DNCG. On sait déjà le trou béant et on sait que c'est échelonné sur au moins 3ans (moins si LDC, plus si pas de coupe du tout). La direction en a déjà parlé. Si, sur les deux premières, on arrive à bien redresser la barre, on pourra espérer plus d'indulgence de la DNCG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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