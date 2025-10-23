L’OM a laissé échapper trois points qui lui tendaient les bras mercredi sur la pelouse du Sporting Portugal. Le carton rouge d’Emerson Palmieri a été le tournant du match, une expulsion regrettable selon Pierre Ménès.

L’Olympique de Marseille avait réalisé la première mi-temps parfaite sur la pelouse du Sporting Portugal ce mercredi. Les Olympiens menaient 0-1 grâce à un but d’Igor Paixao et dominaient les débats sans partage. En fin de première mi-temps, un fait de match a néanmoins changé la donne, le carton rouge distribué à l’encontre d’Emerson . Très sévèrement averti pour une main totalement involontaire, l’ancien défenseur de Chelsea et de l’OL a récolté un second carton jaune -beaucoup plus logique- pour une simulation dans la surface de réparation du Sporting. Après visionnage des images, l’arbitre du match a donc exclu l’international italien. Un carton rouge qui a tué l’OM, méconnaissable en seconde mi-temps et qui s’est incliné face aux Portugais. Une énorme boulette de la part d’Emerson qui coûte très cher selon Pierre Ménès, lequel avait été séduit par la performance olympienne avant ce fait de jeu.

« L’OM restait sur 5 victoires consécutives et a perdu, on pourrait dire bêtement contre une belle équipe du Sporting qui a quand même de bons joueurs et une qualité technique que l’on ne voit pas souvent. Cela démontre que le football portugais est un vivier assez inépuisable de joueurs de haute qualité, demandez au PSG. Marseille a fait une 1ère mi-temps remarquable, ouvrant logiquement le score sur un but fantastique de Paixao. Le contrôle dans le sens du jeu, la frappe enroulée en force… But somptueux qui mettait l’OM dans un mood magnifique car cette équipe était bien organisée défensivement autour d’un Aguerd excellent et le Sporting, malgré sa qualité de transmission de haut niveau, ne parvenait à mettre en danger la défense de l’OM » analyse Pierre Ménès avant de revenir sur le carton rouge reçu par Emerson.

« Le match a basculé sur une énorme connerie d’Emerson qui s’est fait expulser pour une simulation assez grotesque. Alors je dis grotesque… Non car l’arbitre à vitesse réelle s’est fait abuser. Mais aujourd’hui quand tu as l’expérience d’Emerson, tu dois savoir qu’il y a un truc qui s’appelle la VAR. C’est fini, avec la VAR c’est impossible d’obtenir un penalty comme ça. L’arbitre n’a pas d’autre choix que de mettre un deuxième carton jaune » regrette l’ancien journaliste de Canal+, qui ne conteste donc pas l’arbitrage sur ce match au contraire de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore de Roberto De Zerbi. Avec cette deuxième défaite en deux matchs, l’OM se place en tout cas dans une situation où une victoire contre l’Atalanta au Vélodrome lors de la prochaine journée devient quasiment obligatoire pour continuer à rêver du top24.