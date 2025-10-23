ICONSPORT_274542_0168

OM : Une « connerie » qui gâche tout, Pierre Ménès est furax

OM23 oct. , 13:40
parCorentin Facy
L’OM a laissé échapper trois points qui lui tendaient les bras mercredi sur la pelouse du Sporting Portugal. Le carton rouge d’Emerson Palmieri a été le tournant du match, une expulsion regrettable selon Pierre Ménès.
L’Olympique de Marseille avait réalisé la première mi-temps parfaite sur la pelouse du Sporting Portugal ce mercredi. Les Olympiens menaient 0-1 grâce à un but d’Igor Paixao et dominaient les débats sans partage. En fin de première mi-temps, un fait de match a néanmoins changé la donne, le carton rouge distribué à l’encontre d’Emerson. Très sévèrement averti pour une main totalement involontaire, l’ancien défenseur de Chelsea et de l’OL a récolté un second carton jaune -beaucoup plus logique- pour une simulation dans la surface de réparation du Sporting. Après visionnage des images, l’arbitre du match a donc exclu l’international italien. Un carton rouge qui a tué l’OM, méconnaissable en seconde mi-temps et qui s’est incliné face aux Portugais. Une énorme boulette de la part d’Emerson qui coûte très cher selon Pierre Ménès, lequel avait été séduit par la performance olympienne avant ce fait de jeu.
« L’OM restait sur 5 victoires consécutives et a perdu, on pourrait dire bêtement contre une belle équipe du Sporting qui a quand même de bons joueurs et une qualité technique que l’on ne voit pas souvent. Cela démontre que le football portugais est un vivier assez inépuisable de joueurs de haute qualité, demandez au PSG. Marseille a fait une 1ère mi-temps remarquable, ouvrant logiquement le score sur un but fantastique de Paixao. Le contrôle dans le sens du jeu, la frappe enroulée en force… But somptueux qui mettait l’OM dans un mood magnifique car cette équipe était bien organisée défensivement autour d’un Aguerd excellent et le Sporting, malgré sa qualité de transmission de haut niveau, ne parvenait à mettre en danger la défense de l’OM » analyse Pierre Ménès avant de revenir sur le carton rouge reçu par Emerson. 

Derniers commentaires

De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

Assez d'accord avec cette analyse. En début de seconde on était déjà trop bas. Et la rentrée d'O'Riley que pourtant j'aime bien n'a pas amélioré les choses. Je ne parle même pas de celle de Gomes... J'ai été très surpris que Vermeeren sorte.

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

Ça suffit de chercher des circonstances qui footballistquement n'ont aucune Valeur . Le foot se joue 11 contre 11 joueurs Tu oublies que lille Monaco et Montpellier ont été sacrés champion de France de FRANCE devant le PSG . Alors que le budget de l'OM était 2 fois plus que Lille ,4 fois plus que Montpellier et presque égal à celui de Monaco

Le PSG touche déjà le gros lot en C1

Cette competition est celle qui rapporte le plus à l'UEFA donc c'est normal de bien rétribier les équipes qualifiées

L'Europe hallucine, le PSG le fait signer

Il a la confiance de L.E et la justifie.Il a du culot, du talent .Il s'affirme à chaque sortie on peut compter sur son implication.

PSG : Pacho prolonge, son salaire va exploser

Il confirme à chaque match sa valeur.On doit le rétribuer à la hauteur de ses performances

Loading