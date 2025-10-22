Comme dis plus haut, évite de m'inclure dans tes délires avec Greg.
NON surtout pas a la 2 EME MINUTES Accroche toi plutot a repondre avec les trolls pour organiser une visio avec eux ( UN ZGEG ) Tu seras arbitre et je te file des cartons 👌
Jsuis pas d'accord, et même dans une idée de com, jsuis pas fan
Compte fake? Tu te trompes de cible je pense. Je n'ai qu'un seul compte si j'omets celui qui a été banni.
De quoi tu parles ? J'évoque les matches de 2022, et Germain ne faisait plus partie de l'OM.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
⏱️ 45' | #SCPOM 0️⃣-1️⃣ Confiants et appliqués, les Olympiens sont 𝐝𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐮𝐬𝐞 grâce à un superbe but d'Igor Paixão. Garder les mêmes intentions pour le second acte et tenir pour repartir avec les 3 points 💪
Je ne comprendrais jamais un joueur qui simule de manière aussi grossière alors qu’il a déjà un jaune et qu’il sait que le VAR existe. Avec ce geste idiot, Emerson met en péril le travail de ses coéquipiers dans ce match, et la dynamique de l’équipe.
La simulation est grotesque et en plus il avait déjà un jaune, certe sévère, mais en sachant ça il ne dois jamais tomber comme ça... Pourtant auteur d'une bonne mi-temps, Emerson nous pénalise vraiment là.
Aucune excuse pour Emerson pour moi. Il le sait qu'il a son jaune, la VAR existe et ces gestes grotesques ne pardonnent plus. Là tu trahis les copains et cette très belle 1ere période. Vraiment dommage.
Le 1er jaune de Emerson est sévère… Manque d’intelligence de Emerson sur cette action mais surtout manque de psychologie de l’arbitre… Dommage, ça tue le match.