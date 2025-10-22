L'OM a réalisé une superbe première mi-temps contre le Sporting Portugal ce mercredi soir (0-1). Le carton rouge reçu par Emerson gâche néanmoins ce premier acte.

L' Olympique de Marseille aura fort à faire en seconde mi-temps pour conserver son avantage d'un but contre le Sporting Portugal. Et pour cause, malgré une domination totale lors de la première période, l'OM va devoir batailler pour l'emporter à Lisbonne. En cause, le carton rouge reçu par Emerson juste avant la mi-temps. D'abord averti pour une main totalement involontaire, l'ancien joueur de l'OL et de Chelsea a reçu quelques minutes plus tard un second avertissement pour une simulation.

Le coup du Brésilien a failli marcher puisque dans un premier temps, l'arbitre avait sifflé penalty... avant d'être appelé par le VAR et de constater la simulation du joueur de l'OM, lequel a donc écopé d'un second carton jaune synonyme de carton rouge. Un coup dur pour Marseille, qui paie le geste de son joueur, qui s'est d'ailleurs fait tirer les oreilles sur les réseaux sociaux.