L’OM rate le coche, deux joueurs accusés

OM23 oct. , 8:00
parGuillaume Conte
L'OM a perdu pied dans un match qu'il maitrisait totalement face au Sporting Portugal, avec une défaite 2-1. Deux défenseurs qui devaient amener leur expérience ont précipité cette chute. 
Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia voulaient de l’expérience en défense pour l'OM cet été, estimant qu’il s’agissait d’un secteur de jeu où les joueurs devaient connaitre la musique pour répondre aux attentes en Coupe d’Europe. Ce mercredi, il a été lâché par deux des joueurs aux palmarès les plus importants de son club. Et cela ne pardonne pas même face à une équipe du Sporting Portugal inoffensive, et qui n’en demandait pas tant pour s’imposer de manière inespérée. 
Roberto De Zerbi a tôt fait d’accuser l’arbitre de la rencontre pour le carton rouge reçu par Emerson Palmieri, et notamment le premier jaune pour une main le long de la ligne de touche. Sur le deuxième, difficile de contester la simulation de l’Italien, qui se savait pourtant averti, avec la VAR qui surveille quand même ce genre de geste, surtout qu’un pénalty avait été donné en premier lieu. Résultat, l’ancien de Chelsea, au palmarès long comme le bras, hérite d’un musclé 2 sur 10 dans La Provence, pour qui en dehors de son rouge qui change la phase du match, l’arrière gauche a eu « beaucoup de déchets » dans son jeu. 
Ce rouge d’Emerson explique le changement de physionomie de la rencontre, et la deuxième période de Benjamin Pavard explique de son côté les deux buts concédés. Même si cela est allé vite, il a couvert Catamo sur l’égalisation, et a dévié le ballon au-dessus de Rulli sur le deuxième but des joueurs de Lisbonne. A cela s’ajoute une embrouille dans la surface adverse et une simulation pour essayer d’obtenir un rouge à l’équipe adverse, ce qui n’a une fois de plus pas trompé la VAR. Le champion du monde récolte un 4 sur 10 dans L’Equipe comme dans La Provence, le quotidien local parlant d’un second acte « cauchemardesque »
Une impression confirmée par tout le club, qui estime ne pas avoir été récompensé de ses efforts dans un match qui était si bien parti. La frustration est réelle, mais l’OM va avoir besoin d’encore plus de performance de la part de ses cadres, notamment en défense, pour viser loin en Ligue des Champions. 

Champions League

22 octobre 2025 à 21:00
Sporting CP
Cipriano Catamo69'de Almeida Santos86'
2
1
Match terminé
Olympique Marseille
Barbosa da Paixão14'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Araújo Vilches
Sporting CPSporting CP
VAR
90
M. Araújo Vilches
Sporting CPSporting CP
Carton jaune
90
P. Pereira Gonçalves
Sporting CPSporting CP
Remplacement
90
ENTRE
M. Reis de Lima
Sporting CPSporting CP
SORT
M. Araújo Vilches
Sporting CPSporting CP
Voir Les Détails Complets Du Match
Loading