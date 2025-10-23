L’OM rate le coche, deux joueurs accusés

L'OM a perdu pied dans un match qu'il maitrisait totalement face au Sporting Portugal, avec une défaite 2-1. Deux défenseurs qui devaient amener leur expérience ont précipité cette chute.

Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia voulaient de l’expérience en défense pour l'OM cet été, estimant qu’il s’agissait d’un secteur de jeu où les joueurs devaient connaitre la musique pour répondre aux attentes en Coupe d’Europe. Ce mercredi, il a été lâché par deux des joueurs aux palmarès les plus importants de son club. Et cela ne pardonne pas même face à une équipe du Sporting Portugal inoffensive, et qui n’en demandait pas tant pour s’imposer de manière inespérée.

Roberto De Zerbi a tôt fait d’accuser l’arbitre de la rencontre pour le carton rouge reçu par Emerson Palmieri, et notamment le premier jaune pour une main le long de la ligne de touche. Sur le deuxième, difficile de contester la simulation de l’Italien, qui se savait pourtant averti, avec la VAR qui surveille quand même ce genre de geste, surtout qu’un pénalty avait été donné en premier lieu. Résultat, l’ancien de Chelsea, au palmarès long comme le bras, hérite d’un musclé 2 sur 10 dans La Provence, pour qui en dehors de son rouge qui change la phase du match, l’arrière gauche a eu « beaucoup de déchets » dans son jeu.

Ce rouge d’Emerson explique le changement de physionomie de la rencontre, et la deuxième période de Benjamin Pavard explique de son côté les deux buts concédés. Même si cela est allé vite, il a couvert Catamo sur l’égalisation, et a dévié le ballon au-dessus de Rulli sur le deuxième but des joueurs de Lisbonne. A cela s’ajoute une embrouille dans la surface adverse et une simulation pour essayer d’obtenir un rouge à l’équipe adverse, ce qui n’a une fois de plus pas trompé la VAR. Le champion du monde récolte un 4 sur 10 dans L’Equipe comme dans La Provence, le quotidien local parlant d’un second acte « cauchemardesque ».

Une impression confirmée par tout le club, qui estime ne pas avoir été récompensé de ses efforts dans un match qui était si bien parti. La frustration est réelle, mais l’OM va avoir besoin d’encore plus de performance de la part de ses cadres, notamment en défense, pour viser loin en Ligue des Champions.