Indice UEFA : L’OM et Monaco patinent, la France larguée

Alors si Nasri l'a dit alors c'est que ça doit être vrai mais c'est quand même bizarre que dans l'autre sens on va dire c'est normal il est marseillais 🤨
Et toi tu es idiot depuis quand ,c'est de.naissance ?
Il y avait pas un problème avec le sponsoring de Bâle ?
Rien de surprenant On savait en début de saison que ce serait difficile. Des match comme celui de Nice, on en aura d'autre. le gros doute c'est que même si on aligne une défense un peu plus faible ou avec moins d'automatisme, on a pas de quoi compenser devant avec une attaque qui ferait le taf.
change de "disqu" tu radotes.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
⏱️ 90' | #SCPOM 2️⃣-1️⃣ C'est terminé à Lisbonne où le Sporting s'impose au terme d'un match au scénario frustrant. 🗓️ Prochain rendez-vous ce samedi à Lens pour la 9ème journée de @Ligue1.