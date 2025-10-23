Indice UEFA : L’OM et Monaco patinent, la France larguée





Après le début de semaine prometteur lié à la grosse victoire du PSG à Leverkusen, l’OM et Monaco avaient l’occasion de poursuivre la belle série des clubs tricolores en Coupe d'Europe . Malheureusement, Marseille s’est incliné dans un match à sa portée contre le Sporting Portugal (2-1), et Monaco n’a pas réussi à trouver l’ouverture contre Tottenham malgré une flopée d’occasions (0-0). Résultat, un maigre bilan d’un point en deux matchs qui ne permet pas de progresser.

Au contraire, sur le classement de cette saison, la France reste certes 9e, mais les autres pays ont pris le large, à l’image de l’Italie, 8e, et de l’Allemagne, 4e. Un écart qui est désormais de plus d’un point par exemple avec nos voisins allemands. A charge pour Lyon, Lille, Nice et Strasbourg de rétablir l’équilibre et de réaliser un gros jeudi pour éviter une semaine compliquée, à l’heure où les forces commencent à se dessiner dans les compétitions.

Lyon recevra le FC Bâle dès 18h45, tandis que Nice ira au Celta Vigo. Lille accueillera le PAOK Salonique, toujours pour le compte de l’Europa League. En Conférence League, Strasbourg recevra la formation polonaise de Jagiellonia Bastok.