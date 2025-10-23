ICONSPORT_274587_0044

Indice UEFA : L’OM et Monaco patinent, la France larguée

OM23 oct. , 7:40
parGuillaume Conte
3

Après le début de semaine prometteur lié à la grosse victoire du PSG à Leverkusen, l’OM et Monaco avaient l’occasion de poursuivre la belle série des clubs tricolores en Coupe d'Europe. Malheureusement, Marseille s’est incliné dans un match à sa portée contre le Sporting Portugal (2-1), et Monaco n’a pas réussi à trouver l’ouverture contre Tottenham malgré une flopée d’occasions (0-0). Résultat, un maigre bilan d’un point en deux matchs qui ne permet pas de progresser. 
Au contraire, sur le classement de cette saison, la France reste certes 9e, mais les autres pays ont pris le large, à l’image de l’Italie, 8e, et de l’Allemagne, 4e. Un écart qui est désormais de plus d’un point par exemple avec nos voisins allemands. A charge pour Lyon, Lille, Nice et Strasbourg de rétablir l’équilibre et de réaliser un gros jeudi pour éviter une semaine compliquée, à l’heure où les forces commencent à se dessiner dans les compétitions. 
Lyon recevra le FC Bâle dès 18h45, tandis que Nice ira au Celta Vigo. Lille accueillera le PAOK Salonique, toujours pour le compte de l’Europa League. En Conférence League, Strasbourg recevra la formation polonaise de Jagiellonia Bastok. 
3
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

