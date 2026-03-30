Franck McCourt - propriétaire de l'OM
Franck Mccourt

OM : Un déficit de 100ME révélé, Marseille suffoque

OM30 mars , 13:20
parClaude Dautel
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Frank McCourt a très clairement fait savoir qu'il était en quête de nouveaux investisseurs pour l'OM. On peut le comprendre puisque le club phocéen va encore finir la saison dans le rouge financièrement, révèle La Provence.
Ayant choisi de faire du Journal du Dimanche sa courroie de transmission en matière de communication, ce qui peut étonner compte tenu du positionnement politique de l'hebdomadaire, Frank McCourt a répété qu'il voulait rapidement faire venir un partenaire financier à ses côtés. Sauf que visiblement, c'est plus facile à dire qu'à faire dans ce climat économique incertain. Et si l'on en croit les affirmations du quotidien La Provence, qui appartient à CMA CGM cité comme un possible partenaire de McCourt, si l'homme d'affaires américain sort de son mutisme, c'est qu'il est conscient que la situation financière de l'Olympique de Marseille ne sera pas flamboyante à la fin de la saison 2025-2026. Lorsqu'il faudra se présenter devant la DNCG, le club, qui n'a pas réellement de président depuis le départ de Pablo Longoria, va devoir présenter un bilan très mauvais.

L'OM déménage, les comptes dévissent

Evoquant le déménagement en cours du personnel administratif, qui quitte la Commanderie pour des locaux plus proches du centre de Marseille, nos confrères du média local lancent un chiffre qui peut donner des frissons aux supporters de l'OM. «Ce déménagement sans cesse repoussé est aussi une énorme gabegie pour un club en grande difficulté financière, avec une masse salariale record et un déficit avant impôts estimé à 100 millions d’euros pour l’exercice 2025-2026 », précise Jean-Claude Leblois. Autrement dit, s'il veut éviter aux successeurs de Pablo Longoria et Medhi Benatia de devoir vendre les joueurs les plus bankables lors du prochain mercato, Frank McCourt va devoir mettre de nouveau la main à la poche, et espérer aussi une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

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Sachant que l'Olympique de Marseille peut espérer tirer 45 millions d'euros d'une participation à la prochaine Ligue des champions, on comprend mieux l'intérêt qu'a la formation entraînée par Habib Beye à finir sur le podium de la Ligue 1 cette saison. Ou alors, Frank McCourt va vite devoir conclure la venue d'un investisseur pour l'aider à ficeler un budget à même de convaincre la DNCG de ne pas entraver le futur marché des transferts du club phocéen.
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Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

Bah tant qu'à ne pas vouloir comparer, rappeler le peu de temps de repos dû à la saison dernière, ce n'est pas cohérent. La saison 2024/2025 ce n'est pas la saison 2025/2026. C'est en ce moment qu'il y a des reports, en fonction des matchs européens de mars-avril 2026. Facile de ne pas vouloir comparer quand ça ne vous sert pas. Ca ne me choque pas plus que ça les reports, mais pour tout les clubs pas que pour le PSG.

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C’est tellement vrai que les consmenteurs de Tfou lui accordent le sauvetage de Loucas sur l’action la plus chaude en première et alors que Lacrois serait plutôt Labagnère sur l’action … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Pas d’bol pour la Rouyette, Loucas qui n’assure pas trop au Pgégé fait un assez bon match hier soir… pour un remplaçant, bien sûr 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Mais keskelle a la sardine avariée ? Va donc aider la cagnotte de ton club au lieu de bavasser … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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Un des plus mauvais hier soir parmis les prétendants à la CdM. Son seul vrai beau geste efficace , la remise instantanée à Tutu sur le 3è… 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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