OM : Un déficit de 100ME révélé, Marseille suffoque

Frank McCourt a très clairement fait savoir qu'il était en quête de nouveaux investisseurs pour l'OM. On peut le comprendre puisque le club phocéen va encore finir la saison dans le rouge financièrement, révèle La Provence.

Journal du Dimanche sa courroie de transmission en matière de communication, ce qui peut étonner compte tenu du positionnement politique de l'hebdomadaire, Frank McCourt a répété qu'il voulait rapidement faire venir un partenaire financier à ses côtés. Sauf que visiblement, c'est plus facile à dire qu'à faire dans ce climat économique incertain. Et si l'on en croit les affirmations du quotidien Ayant choisi de faire dusa courroie de transmission en matière de communication, ce qui peut étonner compte tenu du positionnement politique de l'hebdomadaire, Frank McCourt a répété qu'il voulait rapidement faire venir un partenaire financier à ses côtés. Sauf que visiblement, c'est plus facile à dire qu'à faire dans ce climat économique incertain. Et si l'on en croit les affirmations du quotidien La Provence , qui appartient à CMA CGM cité comme un possible partenaire de McCourt , si l'homme d'affaires américain sort de son mutisme, c'est qu'il est conscient que la situation financière de l'Olympique de Marseille ne sera pas flamboyante à la fin de la saison 2025-2026. Lorsqu'il faudra se présenter devant la DNCG, le club, qui n'a pas réellement de président depuis le départ de Pablo Longoria, va devoir présenter un bilan très mauvais.

L'OM déménage, les comptes dévissent

Evoquant le déménagement en cours du personnel administratif, qui quitte la Commanderie pour des locaux plus proches du centre de Marseille, nos confrères du média local lancent un chiffre qui peut donner des frissons aux supporters de l'OM. «Ce déménagement sans cesse repoussé est aussi une énorme gabegie pour un club en grande difficulté financière, avec une masse salariale record et un déficit avant impôts estimé à 100 millions d’euros pour l’exercice 2025-2026 », précise Jean-Claude Leblois. Autrement dit, s'il veut éviter aux successeurs de Pablo Longoria et Medhi Benatia de devoir vendre les joueurs les plus bankables lors du prochain mercato, Frank McCourt va devoir mettre de nouveau la main à la poche, et espérer aussi une qualification pour la prochaine Ligue des champions.