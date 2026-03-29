OM : Payet et Mandanda contactés pour l'après-Benatia

Frank McCourt a confirmé dans une interview accordée au Journal du Dimanche le départ du directeur du football Medhi Benatia en fin de saison. Pour le remplacer, l’OM cible Dimitri Payet et Steve Mandanda.

« Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite, ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous avons convenus » a expliqué le propriétaire de l’OM. En plus de trouver un nouveau président, la direction marseillaise doit donc dénicher son futur directeur sportif. Pour ce poste à fort enjeu, deux noms sont évoqués en interne selon le journaliste Adrien Pittore : ceux de Steve Mandanda et de Dimitri Payet. Medhi Benatia et l’Olympique de Marseille , l’aventure commune touche bien à sa fin. Interrogé par le JDD sur l’avenir de son directeur du football, Frank McCourt a confirmé que l’ancien défenseur de la Juventus Turin allait quitter Marseille en juin.a expliqué le propriétaire de l’OM. En plus de trouver un nouveau président, la direction marseillaise doit donc dénicher son futur directeur sportif. Pour ce poste à fort enjeu, deux noms sont évoqués en interne selon le journaliste Adrien Pittore : ceux de Steve Mandanda et de Dimitri Payet.

« Avec le départ confirmé de Mehdi Benatia de son poste de directeur sportif, deux profils ressortent : Dimitri Payet et... Steve Mandanda ! Des premiers contacts auraient été noués avec les 2. Ils disposent de clauses avec ce poste promis » a assuré le journaliste sur X avant de conclure. « En ce qui concerne Steve Mandanda, le gardien passe ses diplômes pour potentiellement intégrer une direction sportive, en parallèle de ses activités médiatiques » peut-on lire. Deux pistes qui peuvent néanmoins surprendre, tant Steve Mandanda et Dimitri Payet n’ont aucune expérience en tant que dirigeant.

Mandanda ou Payet, un pari risqué

Or, le successeur de Medhi Benatia aura un travail monstrueux à réaliser la saison prochaine à l’Olympique de Marseille, avec une partie de l’effectif à rebâtir et un projet tout neuf avec un nouveau président aux manettes. Dans un tel contexte, nommer un directeur sportif totalement novice serait un risque immense de la part de Frank McCourt. Mais le natif de Boston appréciera sans doute l’expérience sans commune mesure de l’OM que Steve Mandanda et Dimitri Payet ont accumulé au fil des années passées dans ce club si spécial. Reste à voir si cela sera suffisant pour en nommer l’un des deux. Pour rappel, l’ex-gardien olympien est désormais consultant sur Canal+ tandis que le Réunionnais a officialisé seulement la semaine dernière, depuis le Vélodrome d’ailleurs, la fin de sa carrière de footballeur professionnel.