20 ME pour Hojbjerg, l’OM doit trancher

Cadre de l’Olympique de Marseille, Pierre-Émile Hojbjerg se retrouve dans le viseur de la Juventus en vue du prochain mercato estival. L’occasion de faire un beau transfert pour le club phocéen ?

À l’issue de la saison, l’OM va arriver dans un virage à 90 degrés ou presque, avec une nouvelle page de son histoire récente à ouvrir après la fin de l’ère Pablo Longoria. Parti quelques semaines après son ancien entraîneur Roberto De Zerbi, le président espagnol sera bientôt suivi par Mehdi Benatia, qui quittera ses fonctions de directeur de football l’été prochain. Sous l’impulsion de Frank McCourt, Marseille va donc devoir se reconstruire un organigramme. Avec ou sans Habib Beye ? Personne ne connaît la réponse, qui se fera sûrement en fonction du classement final de l’ OM en L1. En tout cas, l’effectif marseillais pourrait grandement évoluer lors du prochain mercato, sachant que la plupart des joueurs sont venus pour De Zerbi et que l’entraîneur italien n’est plus là… Pierre-Émile Hojbjerg en est le parfait exemple.

Hojbjerg était resté pour De Zerbi

Arrivé de Tottenham en 2025, l’international danois s’est imposé comme un cadre de l’équipe marseillaise, jusqu’à devenir capitaine. Si son exercice actuel est un peu moins réussi que celui de l’an passé, le milieu de terrain reste un leader du vestiaire et un vrai phare pour Habib Beye. Mais son aventure à Marseille pourrait s’achever plus vite que prévu. Sous contrat jusqu’en 2028, Hojbjerg pourrait faire ses valises dès l’été prochain. Déjà sollicité lors du dernier mercato hivernal, le joueur de 30 ans avait décidé de rester pour terminer la saison aux côtés de De Zerbi. Mais maintenant que le coach italien n’est plus là, Hojbjerg n’aura plus de raison de rester, surtout que la Juventus s’intéresse à lui.

La Juve rêve d’Hojbjerg pour renforcer son milieu