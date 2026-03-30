Franck McCourt, propriétaire de l'OM
Franck McCourt, propriétaire de l'OM

OM : Un miracle marseillais pour McCourt ?

OM30 mars , 8:00
parAlexis Rose
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À la recherche de nouveaux investisseurs pour faire entrer l’Olympique de Marseille dans une nouvelle dimension, Frank McCourt pourrait bien se tourner vers CMA CGM.
Propriétaire du club phocéen depuis pratiquement dix ans, sachant qu’il a racheté l’OM à la famille Louis-Dreyfus à l’automne 2016, Frank McCourt va avoir besoin d’un coup de main pour continuer à faire grandir Marseille. En tout cas, l’homme d’affaires américain a émis le souhait de trouver de nouveaux investisseurs pour gonfler les finances du club.

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« C'est le moment d'entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s'organise, mais on est dans cet état d'esprit », a lancé McCourt dans les colonnes du JDD.

CMA CGM prêt à investir aux côtés de McCourt à l’OM ?

Désireux de trouver une autre source de revenus dans les mois à venir, McCourt fait donc un nouvel appel du pied à destination de futurs investisseurs. Pour lui, l’arrivée de nouveaux partenaires financiers est juste essentielle pour que l’OM puisse rivaliser avec le PSG en L1 tout en retrouvant son statut de grand club européen. Mais alors, quel grand groupe serait prêt à s’allier avec l’OM ? Le compte @OM_Fada_ évoque la possibilité CMA CGM : « Et à ce petit jeu, CMA CGM est en passe de devenir bien plus qu'un partenaire officiel de l'OM ».
Partenaire principal de Marseille depuis l’été 2023, CMA CGM figure notamment sur les maillots des équipes olympiennes. Une première étape avant un investissement plus massif ? Réponse dans les mois à venir, mais la troisième entreprise mondiale de transport maritime aura les moyens d’offrir un joli chèque à McCourt sachant qu’elle a par exemple eu un résultat net de plus de 5 milliards de dollars en 2024.
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Derniers commentaires

OM : Un miracle marseillais pour McCourt ?

Qui parle de magouilles ? Tant mieux si les dirigeants politiques aident les clubs français, ou toute entreprise française d'ailleurs, à grandir. Rien de négatif, au contraire.

La France trop Doué pour la Colombie

ca sera tellement mieux avec le genie Zidane

ASSE : « Pas de saluts nazis, de cris de singes comme à Strasbourg ou Lyon »

je pense qu il parle de ton club, et non des lyonnais....

La France trop Doué pour la Colombie

Se n est pas tellement une équipe b , doué est champion d europe avec paris

OM : Un miracle marseillais pour McCourt ?

et comme Nasser est pote avec Labrune Sarko et Dati, tu vois des magouilles? etrange raisonnement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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