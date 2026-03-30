OM : Un miracle marseillais pour McCourt ?

À la recherche de nouveaux investisseurs pour faire entrer l’Olympique de Marseille dans une nouvelle dimension, Frank McCourt pourrait bien se tourner vers CMA CGM.

Propriétaire du club phocéen depuis pratiquement dix ans, sachant qu’il a racheté l’ OM à la famille Louis-Dreyfus à l’automne 2016, Frank McCourt va avoir besoin d’un coup de main pour continuer à faire grandir Marseille. En tout cas, l’homme d’affaires américain a émis le souhait de trouver de nouveaux investisseurs pour gonfler les finances du club.

« C'est le moment d'entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s'organise, mais on est dans cet état d'esprit », a lancé , a lancé McCourt dans les colonnes du JDD

CMA CGM prêt à investir aux côtés de McCourt à l’OM ?

Désireux de trouver une autre source de revenus dans les mois à venir, McCourt fait donc un nouvel appel du pied à destination de futurs investisseurs. Pour lui, l’arrivée de nouveaux partenaires financiers est juste essentielle pour que l’OM puisse rivaliser avec le PSG en L1 tout en retrouvant son statut de grand club européen. Mais alors, quel grand groupe serait prêt à s’allier avec l’OM ? Le compte @OM_Fada_ évoque la possibilité CMA CGM : « Et à ce petit jeu, CMA CGM est en passe de devenir bien plus qu'un partenaire officiel de l'OM ».

Partenaire principal de Marseille depuis l’été 2023, CMA CGM figure notamment sur les maillots des équipes olympiennes. Une première étape avant un investissement plus massif ? Réponse dans les mois à venir, mais la troisième entreprise mondiale de transport maritime aura les moyens d’offrir un joli chèque à McCourt sachant qu’elle a par exemple eu un résultat net de plus de 5 milliards de dollars en 2024.