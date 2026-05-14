Aulas va faire une demande touchante à l’OL

Touché par le décès de Fleury Di Nallo mercredi, Jean-Michel Aulas a adressé une demande à l’Olympique Lyonnais. L’ancien président des Gones aimerait que le club rhodanien rende un hommage particulier à sa légende.

Triste nouvelle pour l’Olympique Lyonnais . Ce mercredi, le club rhodanien a annoncé le décès de son ancien attaquant Fleury Di Nallo à l’âge de 83 ans. Sa disparition a profondément affecté toute la famille club rhodanien, y compris Jean-Michel Aulas qui s’était rapproché du « Petit Prince de Gerland » pendant sa présidence.

« Fleury, tu as été l’un des plus grands de notre Olympique Lyonnais, réagissait l’ancien président des Gones sur X. Un homme fidèle, passionné, profondément attaché à ce club et à ses valeurs. Tu étais aussi le meilleur ami de Bernard (Lacombe), parti il y a moins d’un an... Aujourd’hui, c’est une immense tristesse qui nous touche encore. Tu vas nous manquer terriblement. J’aime imaginer que vous allez vous retrouver là-haut, en paix, fiers de tout ce que vous avez construit et transmis à l’OL au fil des années. »

Ce n’est pas le seul souhait de Jean-Michel Aulas qui milite aussi pour que les deux légendes se retrouvent au Groupama Stadium. Dans son entretien accordé au Progrès, l’homme politique s’est effectivement adressé aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais afin qu’un hommage particulier leur soit rendu au stade de Décines.

JMA veut honorer Lacombe et Di Nallo