C'est acté, la DNCG va sanctionner l'OM

Même en cas de grosse vente, même avec une politique à l'économie, l'OM n'échappera pas à une sanction de la DNCG au mois de juin, selon plusieurs sources marseillaises.

En grande difficulté financière et occupé à mettre en place son nouvel organigramme, l’Olympique de Marseille a demandé et obtenu un report de son audience devant la DNCG. Le rendez-vous prévu au début du mois de juin a ainsi été déplacé à la fin du mois. Le temps pour la nouvelle équipe de mettre les choses en place, de présenter un dossier complet, et de réaliser quelques ventes importantes.

La DNCG va taper sur la masse salariale de l'OM

C’est la première mission de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi, avant même de se projeter sur le recrutement. Dans une période pré-Coupe du monde qui ne favorise pas les investissements, l’OM va devoir vendre un ou deux joueurs majeurs avant la fin du mois de juin. Sinon, ce sera très certainement une sanction de la part de la DNCG. Frank McCourt a beau apporter les garanties financières, le propriétaire américain n’a pas envie de régler toutes les dettes à chaque fois, et a chargé les dirigeants de réduire le déficit de manière urgente.

« Ce ne sera pas simple en période de Coupe du monde, mais il est logique de procéder ainsi plutôt que de se prendre une sanction, de faire appel et de revenir pour une seconde audition », prévient-on dans les rangs marseillais. L’idée est en effet de vendre suffisamment, et de garder le joker de l’appel de la décision de la DNCG si jamais la sanction venait à tomber, même après une ou deux ventes. Une preuve que la confiance en la santé financière de l’OM est limitée.

Selon L’Equipe, une première tendance est à noter sur la décision de la DNCG en raison de la tenue des comptes. L’OM a une « possibilité forte » de voir sa masse salariale être encadrée. Ainsi, il sera impossible pour le club provençal de recruter un joueur sans avoir vendu un autre élément au salaire équivalent ou supérieur, pour faire en sorte que la masse salariale, très onéreuse avec les charges sociales en plus, ne continue pas son inflation galopante. Un bon coup de règle sur les doigts qui n’avait pas empêché l’OL l’été dernier de faire de bonnes affaires et de se construire une équipe compétitive.